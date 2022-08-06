В августе христиане начинают придерживаться Успенского поста. Он входит в список четырех величайших в православии.
Этот пост помогает верующим подготовиться к большому религиозному празднику – Успению Пресвятой Богородицы. Поэтому требует воздержания от тяжелой пищи.
Когда Успенский пост 2022
Продолжительность Успенского поста — две недели. Ежегодно он приходится на одни и те же даты. Начало — 14 августа, конец — 27 августа.
28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Что нельзя есть в Успенский пост 2022
Успенский пост похож на Большой, поэтому в этот период нельзя есть пищу животного происхождения и молочные продукты.
Что можно есть в Успенский пост 2022 и календарь питания по дням
Основная еда в Успенский пост — овощи, фрукты, ягоды, орехи и грибы. 19 августа, в день Преображения Господня 2022 разрешается есть рыбу и пить вино.
- Понедельник, среда и пятница — разрешается употреблять в пищу хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед, воду;
- Вторник и четверг – можно добавить в рацион горячие блюда, однако чтобы приготовлены они были без масла;
- Суббота и воскресенье –разрешается употребление горячей еды с маслом. Можно выпить вина.
Запреты на Успенский пост 2022
- Нельзя пить алкоголь — кроме вина в разрешенные дни.
- Не стоит отказывать нуждающимся в помощи, особенно если они ее просят.
- Нельзя устраивать шумные гуляния, лениться и бездельничать.
- Путешествия, поездки и командировки лучше отложить.