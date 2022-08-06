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Успенский пост 2022: календарь питания по дням и запреты

6 августа 2022, 12:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Успенский пост 2022: календарь питания по дням и запреты
Источник: Depositphotos

В августе христиане начинают придерживаться Успенского поста. Он входит в список четырех величайших в православии.

Этот пост помогает верующим подготовиться к большому религиозному празднику – Успению Пресвятой Богородицы. Поэтому требует воздержания от тяжелой пищи.

Когда Успенский пост 2022

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Продолжительность Успенского поста — две недели. Ежегодно он приходится на одни и те же даты. Начало — 14 августа, конец — 27 августа.

28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Что нельзя есть в Успенский пост 2022

Успенский пост похож на Большой, поэтому в этот период нельзя есть пищу животного происхождения и молочные продукты.

Что можно есть в Успенский пост 2022 и календарь питания по дням

Основная еда в Успенский пост — овощи, фрукты, ягоды, орехи и грибы. 19 августа, в день Преображения Господня 2022 разрешается есть рыбу и пить вино.

  • Понедельник, среда и пятница — разрешается употреблять в пищу хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед, воду;
  • Вторник и четверг – можно добавить в рацион горячие блюда, однако чтобы приготовлены они были без масла;
  • Суббота и воскресенье –разрешается употребление горячей еды с маслом. Можно выпить вина.

Запреты на Успенский пост 2022

  • Нельзя пить алкоголь — кроме вина в разрешенные дни.
  • Не стоит отказывать нуждающимся в помощи, особенно если они ее просят.
  • Нельзя устраивать шумные гуляния, лениться и бездельничать.
  • Путешествия, поездки и командировки лучше отложить.
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