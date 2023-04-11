В Украине продолжается Страстная неделя, или Страстная седмица – неделя перед Пасхой. Это особый период, когда православные христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

В этом году Пасху в Украине отмечают 16 апреля, соответственно, Страстная неделя продлится с понедельника 10 до субботы 15 апреля 2023 года.

Страстная неделя предполагает соблюдение определенных запретов, которых верующие должны придерживаться. Это в частности касается приготовления важнейшего символа праздника — пасок.

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Паска символизирует круглый хлеб. Его оставляли ученики Иисусу Христу, который после своего Воскресения приходил к ним на трапезу.

Факты ICTV узнавали, в какие дни Страстной недели запрещено печь паски.

Когда нельзя печь паску на Пасху 2023

В народе верят, что печь паски и замешивать тесто категорически запрещено в Страстную пятницу, ведь это день памяти Христовой смерти. В 2023 году этот день выпадает 14 апреля.

Страстная пятница — это день Великого траура, ведь именно в этот день распяли Христа.

Пятница перед Пасхой — наиболее суровый день Великого поста, поэтому приготовление пасок не совсем соответствует духу этого дня.

Кроме того, печь паски в понедельник или вторник — еще рано. К Пасхи выпечка может затвердеть и почерстветь.

Но вот церковь не запрещает готовить пасхальную выпечку в Страстную пятницу. Считается, что паска, испеченная в пятницу перед Пасхой, обладает целебными свойствами. Кроме того, она долго не черствеет, не плесневеет и может помочь побороть различные болезни.

Однако, если вы придерживаетесь мнения, что готовить паски нельзя в Страстную пятницу, советуем заняться приготовлением в Чистый четверг (в 2023 году это 13 апреля).

По поверью, если испечь паску в Чистый четверг, то она не испортится и не покроется плесенью, а тесто получится особенно нежным.

В общем прямого запрета на выпекание паски в Страстную неделю нет. Вы можете готовить когда вам удобно, главное — соблюдать сакральность процесса.

Паски стоит готовить в хорошем настроении, а над тестом — прочитать молитву.

Также возле теста запрещено ссориться или спорить, а крошки от паски нельзя выбрасывать!