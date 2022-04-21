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Чистый четверг 2022: традиции и запреты
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Чистый четверг 2022: традиции и запреты

21 апреля 2022, 08:10 Анастасия Рогожинская

Чистый (Великий) четверг – один из важнейших дней Страстной недели. В этот день Иисус Христос в знак смирения омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной вечере.

К Чистому четвергу были приурочены очистительные ритуалы. Чтобы очистить не только пространство, но и душу перед Пасхой, люди шли на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались.

Все главные традиции и запреты на Чистый четверг – в материале.

Что такое Чистый четверг

Чистый четверг – последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события из жизни Христа.

В этот день почитается Тайный ужин, омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду, предательство его ученика Иуды, арест первосвященниками и ссылка в темницу.

Когда Чистый четверг 2022

В 2022 году Чистый четверг христиане восточного обряда отмечают 21 апреля.

Как празднуют Чистый четверг

Традиционно каждый год в церкви читают 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью. В этот день каждый верующий должен оставить свои тревоги и греховные помыслы, чтобы встретить праздник с чистой душой.

Также из церкви домой приносят страстную свечу, способную лечить все заболевания. А еще принято готовить четверговую соль, обладающую целебными свойствами. Для этого обычную соль пекут, а затем освящают в храме.

Что можно делать в Чистый четверг

В Чистый четверг люди ходят купаться в озеро, реку или баню. Говорят, в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и тело.

Также в этот день убирают дом и готовятся к Пасхе. Также нужно заняться стиркой и другими домашними делами.

Когда дома будет порядок, переходят к приготовлению праздничных пасхальных блюд и окрашиванию писанок.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг нельзя разводить в доме беспорядок и оставлять жилье без уборки.

Не следует допускать неприятные мысли, копить оскорбления, ссориться, провоцировать кого-то на конфликт.

Категорически запрещено пробовать пасху и выпекать пасхальные вкусности до уборки дома.

В Чистый четверг нельзя занимать деньги и выносить из дома ценные вещи.

Также запрещается веселье – нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с алкоголем.

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Теги
Пасха, Великий піст, Чистий четвер
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