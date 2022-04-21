Чистый четверг 2022: традиции и запреты

Чистый (Великий) четверг – один из важнейших дней Страстной недели. В этот день Иисус Христос в знак смирения омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной вечере.

К Чистому четвергу были приурочены очистительные ритуалы. Чтобы очистить не только пространство, но и душу перед Пасхой, люди шли на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались.

Все главные традиции и запреты на Чистый четверг – в материале.

Что такое Чистый четверг Чистый четверг – последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события из жизни Христа. В этот день почитается Тайный ужин, омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду, предательство его ученика Иуды, арест первосвященниками и ссылка в темницу.

Когда Чистый четверг 2022 В 2022 году Чистый четверг христиане восточного обряда отмечают 21 апреля.

Как празднуют Чистый четверг Традиционно каждый год в церкви читают 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью. В этот день каждый верующий должен оставить свои тревоги и греховные помыслы, чтобы встретить праздник с чистой душой. Также из церкви домой приносят страстную свечу, способную лечить все заболевания. А еще принято готовить четверговую соль, обладающую целебными свойствами. Для этого обычную соль пекут, а затем освящают в храме.

Что можно делать в Чистый четверг В Чистый четверг люди ходят купаться в озеро, реку или баню. Говорят, в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и тело. Также в этот день убирают дом и готовятся к Пасхе. Также нужно заняться стиркой и другими домашними делами. Когда дома будет порядок, переходят к приготовлению праздничных пасхальных блюд и окрашиванию писанок.