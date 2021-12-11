В Киеве протестировали иллюминацию на главной елке Украины

Сотрудники коммунальных служб Киева впервые протестировали новогоднюю иллюминацию на главной елке страны.

Испытания проходили днем в субботу, 11 декабря, сообщается в материале Фактов ICTV.

В свою очередь руководитель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал, что полноценно иллюминация заработает в 17 часов 18 декабря — накануне Дня святого Николая.

— Елка на Софийской площади будет искусственной и очень пышной, а вершина ее поднимется на 31-метровую высоту. В ООН три десятка стран подписали зеленый меморандум, по которому обязуются не вырубать леса. Так что мы придерживаемся международных правил и голосуем за ненатуральное дерево, — рассказал Добруцкий.

Он отметил, что хвою исполнили в традиционном зеленом цвете, хотя по изначальной задумке она должна была быть белой.

Глава Folk Ukraine также добавил, что Украина уже два года попадает в рейтинги красивейших елок. В прошлом главная елка страны вошла в пятерку лучших новогодних деревьев Европы и десятку в мировом масштабе.

Он также отметил, что на новогоднее убранство Софийской площади потрачено около 27 млн грн, из которых на елку ушло около 9 млн.

Добруцкий подчеркнул, что из бюджета Киева на это деньги не выделялись – они поступили от спонсоров, арендаторов, рекламодателей и предпринимателей.