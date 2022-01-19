Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Свята в Україні

Что подарить на Татьянин день: интересные идеи

19 января 2022, 10:02
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Подарки
Источник: Unsplash

Традиционно 25 января в Украине отмечают Татьянин день. Это религиозный и народный праздник, во время которого с именинами поздравляют всех владелиц этого имени.

Согласно преданию, святая Татьяна помогает в учебе, поэтому ежегодно 25 января у нее просят ясного ума и доброй памяти. С праздником следует поздравить всех девушек и женщин с именем Татьяна.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие варианты подарков на Татьянин день.

Красный кошелек или шарф

красный кошелек

Астрологи советуют выбирать аксессуары именно красного цвета, поскольку он приносит удачу Татьянам. Такой подарок будет не только красивым, но и практичным. К слову, не забудьте положить в кошелек деньги, чтобы он не пустовал.

Термочашка

термочашка

Этот подарок будет хорошей идеей как поздравления с Днем Татьяны. Во многих термочашках есть возможность изменить дизайн, установив распечатанное изображение под прозрачное покрытие.

Владелец такого подарка сможет даже сам фантазировать и менять дизайн термокружки чуть ли не ежедневно, подставляя туда рисунки по собственному желанию.

Читайте также:
Что подарить на Татьянин день: интересные идеиТы — мое вдохновение! СМС-поздравления с днем Татьяны

Ювелирные украшения

ювелирные украшения

Камнем-талисманом для Татьян является рубин. Поэтому можно спокойно дарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с подвеской.

Если вы рассчитываете на небольшой бюджет, то можно выбрать, к примеру, браслет. Но в его составе должны быть обязательно красные или коричневые элементы — камешки или даже лента.

Будильник

Если вы хотите подойти к выбору подарка с юмором, то человеку, который постоянно опаздывает, можно дарить будильник, как намек на это. Ограничиваться банальными вариантами не стоит.

Вы можете приобрести будильник, который будет выключаться только после нажатия правильной комбинации клавиш.

Качественный блокнот

блокнот

Этот подарок особенно полезен для всех, кто хочет правильно организовывать свое время. Можно проявить креативность и подарить блокнот ручной сборки или с деревянной обложкой.

Ароматическая свеча

аромасвеча

Поскольку Татьянин день празднуют 25 января и впереди еще целый месяц зимы, ароматическая свеча может быть хорошим подарком, чтобы сделать зимние вечера атмосферными.

Читайте также:
Что подарить на Татьянин день: интересные идеиТеплые поздравления в стихах с Днем Татьяны

Теги
Подарунки , Тетянин день
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь