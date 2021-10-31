Сегодня, 31 октября, во всем мире отмечают Хэллоуин. В этот день принято организовывать тематические вечеринки, одевать жуткие костюмы и создавать светильники Джека, отпугивающие злых духов.

С мистическим праздником следует поздравить всех друзей и родственников. Специально для этого Факты ICTV подготовили краткие поздравления с Хэллоуином.

***

Ночь одна и много масок

Темная но много красок

Все идеи, всех людей

слились с темнотой теней

Тыква, сладости и свечи

Сделают прекрасным вечер

Дома не сиди один

Ведь сегодня Хэллоуин

***

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки — нипочем!

***

В пыльной, темной комнате

Есть черный-черный кот…

Если его словите,

Счастливым будет год!

Пусть несет Хэллоуин

Смех и озорство,

Розыгрыши добрые,

Веселья торжество!

***

На Хэллоуин я пожелаю,

Свои страхи не скрывая,

Отлично праздник провести,

Во круг пальца нечисть обвести!

***

В день всех святых — наденьте маску,

Пусть нечисть Вас сама боится,

Желаю окунуться в сказку,

Всем страхам — тут же испариться!

***

Хэллоуин возник еще в XVI веке, поскольку его прообраз — языческий праздник Самайн, который ассоциировался со смертью, потусторонним и сверхъестественным.

Особенно пышно Хэллоуин празднуют за границей, в частности в Великобритании, США, Канаде и Ирландии.

Считалось, что в этот день нужно задобрить духов и наладить с ними контакт. Для этого дети традиционно наряжаются в жуткие костюмы мистических существ, а затем обходят родственников и знакомых, выкрикивая при этом фразу: Сладости или смерть?

Также одним из символов праздника является тыква. Этот плод символизирует конец сбора урожая, а вырезана страшная маска из тыквы – злого духа. Считается, что горящая свеча внутри отпугивает нечистую силу.

Раньше мы писали о 5 интересных идеях для декора тыквы на Хэллоуин.