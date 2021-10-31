Сегодня, 31 октября, во всем мире отмечают Хэллоуин. В этот день принято организовывать тематические вечеринки, одевать жуткие костюмы и создавать светильники Джека, отпугивающие злых духов.
С мистическим праздником следует поздравить всех друзей и родственников. Специально для этого Факты ICTV подготовили краткие поздравления с Хэллоуином.
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Ночь одна и много масок
Темная но много красок
Все идеи, всех людей
слились с темнотой теней
Тыква, сладости и свечи
Сделают прекрасным вечер
Дома не сиди один
Ведь сегодня Хэллоуин
***
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
***
В пыльной, темной комнате
Есть черный-черный кот…
Если его словите,
Счастливым будет год!
Пусть несет Хэллоуин
Смех и озорство,
Розыгрыши добрые,
Веселья торжество!
***
На Хэллоуин я пожелаю,
Свои страхи не скрывая,
Отлично праздник провести,
Во круг пальца нечисть обвести!
***
В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!
***
Хэллоуин возник еще в XVI веке, поскольку его прообраз — языческий праздник Самайн, который ассоциировался со смертью, потусторонним и сверхъестественным.
Особенно пышно Хэллоуин празднуют за границей, в частности в Великобритании, США, Канаде и Ирландии.
Считалось, что в этот день нужно задобрить духов и наладить с ними контакт. Для этого дети традиционно наряжаются в жуткие костюмы мистических существ, а затем обходят родственников и знакомых, выкрикивая при этом фразу: Сладости или смерть?
Также одним из символов праздника является тыква. Этот плод символизирует конец сбора урожая, а вырезана страшная маска из тыквы – злого духа. Считается, что горящая свеча внутри отпугивает нечистую силу.
Раньше мы писали о 5 интересных идеях для декора тыквы на Хэллоуин.