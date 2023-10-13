Совсем скоро перед нами возникнет вопрос — как украсить елку 2024. Да, даже в этом вопросе есть свои тренды, которых многие придерживаются и выбирают игрушки согласно символу года. Необязательно полагаться только на это, можно выбрать любые украшения, которые вам по душе, и которые будут отличаться от предыдущих.

Сейчас многие пытаются украсить праздничное дерево стильно и оригинально, вариантов для этого — множество. Факты ICTV покажут вам оригинальные идеи того, как украсить елку на 2024 год.

Сочетание золотого и красного — согласно символу года

Многие придерживаются именно такой идеи, что елку нужно украшать так, как нравится символу года. Покровителем 2024 будет Деревянный Зеленый Дракон. Его цвета — золотой, красный, все оттенки зеленого — аквамариновый, оливковый, фисташковый, малахитовый, нефритовый и так далее.

Сейчас смотрят

Исходя из этих цветов, можно украсить елку в 2024 году. Например, сочетание золотого и красного смотрится очень эффектно и богато.

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Формы игрушек зависят только от ваших предпочтений — они могут быть как просто круглые, так и изображение каких-либо фигур. Но обязательно не забудьте прицепить символ года.

Сочетание зеленого с серебром

Еще один вариант, который поможет задобрить Дракона. Зеленый можно сочетать не только с серебром, но и с золотым или белым цветами.

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Сухофрукты

Этот вариант является оригинальным, а потому точно удивит ваших гостей. Сухофрукты вы можете как купить, так и сделать сами, например — кружочки апельсинов и лимонов будут отлично смотреться на праздничном дереве.

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Цветы

Еще один оригинальный способ украсить елку на год Дракона — с помощью цветов. Выбирайте те, которые вам больше по душе, и включайте фантазию.

Новогоднее дерево можно как полностью украсить цветами, так и частично, разбавив игрушками.

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Ленты

Если думаете, как украсить елку в 2024 году, обратите внимание на ленты. Их также можно сочетать с игрушками, цветами и другими декорациями. Смотрится празднично и необычно.

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К слову, чтобы елка выглядела как с картинки, рекомендуем отдавать предпочтение искусственным. Преимуществ — множество, к тому же, так вы сделаете свой вклад в сбережение лесов, и не будете ежегодно думать, где купить елку, и тратиться на пушистую красавицу.

Искусственные елки сейчас имеют шикарный вид, не завися от капризов природы. Они не оставляют мусора и могут быть любого размера и цвета.