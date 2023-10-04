До Нового года 2024 осталось более двух месяцев, однако время так быстро идет, что уже необходимо задумываться над праздничным нарядом и образом в целом. Выбрать лук для волшебной ночи — половина дела, еще нужно придумать прическу, макияж и маникюр.

Поход к нейл-мастеру всегда прибавляет девушкам настроения, а потому нередко мы делаем ноготки под праздники, и встреча Нового года — не исключение.

Факты ICTV подскажут вам, какой маникюр сделать на Новый год 2024, чтобы вы смогли ознакомиться с идеями и выбрать то, что вам по душе. К слову, покровитель года — Дракон.

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Маникюр на Новый год 2024

Вязаные узоры

Именно с холодным временем года ассоциируются вязанные узоры, так почему бы не сделать такой маникюр? Он добавляет уюта и выглядит оригинально.

Такой узор можно сделать как на все ногти, так и не некоторые.

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Символ года

Как мы уже писали выше — символ Нового года 2024 — Дракон. Наверняка ваш мастер купит тематические наклейки, печатки или он просто красиво рисует. А потому изобразить знак года будет очень даже уместно.

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Новогодние символы

Снежинки, елочки, снеговики, тематические игрушки, звездочки, Санта — все это ассоциируется с Новым годом. Выбирайте то, что вам больше нравится, включайте фантазию и вперед. Вариантов выполнения такого маникюра — множество.

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Блестки

Блестки — беспроигрышный вариант, который также подойдет тем, кто не любит рисунки на ногтях. Они всегда выглядят празднично и могут быть как мелкими, так и крупными.

Блестки можно нанести на все ногти, на некоторые, у кутикул или сверху. Также они могут быть светоотражающими, что смотрится очень ефектно.

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Выкладной френч

Празднично, стильно и оригинально смотрится выкладной френч. Для того чтобы его сделать, необходимо немного больше времени, нежели на обычный, однако оно того стоит.

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Вариантов новогоднего маникюра — множество, а потому каждая сможет отыскать то, что ей больше нравится. Не затягивайте с выбором дизайна, перед праздничной ночью и так хватает хлопот.