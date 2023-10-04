До Нового года 2024 осталось более двух месяцев, однако время так быстро идет, что уже необходимо задумываться над праздничным нарядом и образом в целом. Выбрать лук для волшебной ночи — половина дела, еще нужно придумать прическу, макияж и маникюр.
Поход к нейл-мастеру всегда прибавляет девушкам настроения, а потому нередко мы делаем ноготки под праздники, и встреча Нового года — не исключение.
Факты ICTV подскажут вам, какой маникюр сделать на Новый год 2024, чтобы вы смогли ознакомиться с идеями и выбрать то, что вам по душе. К слову, покровитель года — Дракон.
Маникюр на Новый год 2024
Вязаные узоры
Именно с холодным временем года ассоциируются вязанные узоры, так почему бы не сделать такой маникюр? Он добавляет уюта и выглядит оригинально.
Такой узор можно сделать как на все ногти, так и не некоторые.
Символ года
Как мы уже писали выше — символ Нового года 2024 — Дракон. Наверняка ваш мастер купит тематические наклейки, печатки или он просто красиво рисует. А потому изобразить знак года будет очень даже уместно.
Новогодние символы
Снежинки, елочки, снеговики, тематические игрушки, звездочки, Санта — все это ассоциируется с Новым годом. Выбирайте то, что вам больше нравится, включайте фантазию и вперед. Вариантов выполнения такого маникюра — множество.
Блестки
Блестки — беспроигрышный вариант, который также подойдет тем, кто не любит рисунки на ногтях. Они всегда выглядят празднично и могут быть как мелкими, так и крупными.
Блестки можно нанести на все ногти, на некоторые, у кутикул или сверху. Также они могут быть светоотражающими, что смотрится очень ефектно.
Выкладной френч
Празднично, стильно и оригинально смотрится выкладной френч. Для того чтобы его сделать, необходимо немного больше времени, нежели на обычный, однако оно того стоит.
Вариантов новогоднего маникюра — множество, а потому каждая сможет отыскать то, что ей больше нравится. Не затягивайте с выбором дизайна, перед праздничной ночью и так хватает хлопот.