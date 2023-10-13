Зовсім скоро перед нами постане питання – як прикрасити ялинку 2024. Так, навіть у цьому питанні є свої тренди, яких багато хто дотримується і обирає іграшки відповідно до символу року. Необов’язково покладатися тільки на це, можна обрати будь-які прикраси, які вам до душі, і які будуть відрізнятися від попередніх.

Зараз багато хто намагається прикрасити святкове дерево стильно й оригінально, варіантів для цього – безліч. Факти ICTV покажуть вам оригінальні ідеї того, як прикрасити ялинку на 2024 рік.

Поєднання золотого і червоного – згідно із символом року

Багато хто дотримується саме такої ідеї, що ялинку потрібно прикрашати так, як подобається символу року. Покровителем 2024 року буде Дерев’яний Зелений Дракон. Його кольори – золотий, червоний, усі відтінки зеленого – аквамариновий, оливковий, фісташковий, малахітовий, нефритовий тощо.

Зараз дивляться

З огляду на ці кольори, можна прикрасити ялинку у 2024 році. Наприклад, поєднання золотого і червоного має дуже ефектний і багатий вигляд.

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Форми іграшок залежать тільки від ваших уподобань – вони можуть бути як просто круглі, так і зображення якихось фігур. Але обов’язково не забудьте причепити символ року.

Поєднання зеленого зі сріблом

Ще один варіант, який допоможе задобрити Дракона. Зелений можна поєднувати не тільки зі сріблом, а й із золотим або білим кольорами.

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Сухофрукти

Цей варіант є оригінальним, а тому точно здивує ваших гостей. Сухофрукти ви можете як купити, так і зробити самі, наприклад – кружечки апельсинів і лимонів матимуть чудовий вигляд на святковому дереві.

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Квіти

Ще один оригінальний спосіб прикрасити ялинку на рік Дракона – за допомогою квітів. Обирайте ті, які вам більше до душі, та вмикайте фантазію.

Новорічне дерево можна як повністю прикрасити квітами, так і частково, розбавивши іграшками.

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Стрічки

Якщо думаєте, як прикрасити ялинку у 2024 році, зверніть увагу на стрічки. Їх також можна поєднувати з іграшками, квітами та іншими декораціями. Виглядає святково і незвично.

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До слова, щоб ялинка мала вигляд як із картинки, рекомендуємо віддавати перевагу штучним. Переваг – безліч, до того ж, так ви зробите свій внесок у збереження лісів, і не будете щороку думати, де купити ялинку, та витрачатися на пухнасту красуню.

Штучні ялинки наразі мають шикарний вигляд, не залежачи від примх природи. Вони не залишають сміття і можуть бути будь-якого розміру та кольору.