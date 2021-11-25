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Что подарить парню на Новый год 2022 – лучшие идеи

25 ноября 2021, 15:27
Юля Захарченко редактор ленты
Что подарить парню на Новый год 2022 – лучшие идеи

Новый год 2022 – период для чудес и позитивных воспоминаний. Это также время для того, чтобы пообщаться с родными людьми и отдохнуть от повседневной суеты. Много людей перед новогодними праздниками ходят по магазинам и выбирают необычные подарки близким.

Часто у девушек нет предположений, что дарить парню на Новый Год, а остальные боятся прогадать. Факты ICTV подготовили подборку подарков парню на Новый год 2022.

  • Консоль

Прекрасно подойдет влюбленным, которые хотят узнать друг друга получше и хорошо провести время. Радость от совместной игры будет еще долго теплым воспоминанием.

  • Смартфон

Самый популярный и практичный вариант. Можно подобрать хороший телефон на любой бюджет.

  • Очки виртуальной реальности

Для любителей компьютерных игр станет лучшим подарком, поскольку сможет разнообразить досуг. Виртуальный мир — неизведанная тайна, которая наверняка заинтересует парня.

  • Игра на диске

Также подарок для любителя игр. Любой игроман будет рад пополнить свою коллекцию.

  • Джойстик, клавиатура, мышь, монитор

Недорогой вариант подарка, но самое главное — практичный. Будет очень полезным, если техника сломалась или уже плохо работает. Новый год — время для обновления игрового “гардероба”.

  • Электробритва

Именно электробритва сделает процесс бритья более приятным. Такая техника имеет много преимуществ по сравнению с классической бритвой с лезвием.

  • Компьютерное кресло

Правильно подобранное компьютерное кресло поможет парню сохранить хорошую осанку, а также почувствовать комфорт и удобство. Игра на компьютере станет еще приятнее.

  • Портативная колонка

Есть много портативных колонок, которые подойдут даже для душа или поездки на море. Также можно подобрать технику с индивидуальным дизайном или гравировкой. Истинным любителям музыки точно понравится.

  • Электронная книга

Станет очень полезным приобретением для тех, у кого есть проблемы со зрением. Можно заранее скачать книги его любимых авторов или просто бестселлеры. Если парень любит читать, то электронная книга будет незаменимым подарком для него.

  • Наушники

Практичный вариант для тех, кто часто путешествует (маршрутка до работы тоже считается) и любит послушать музыку. Именно музыка заряжает энергией на новые свершения. Можно подобрать наушники разных размеров и с индивидуальным рисунком.

  • Флешка

Универсальный подарок, с которым точно не промахнешься. На флешку можно записать поздравление с новогодними праздниками или загрузить ваши совместные фотографии.

Подарок с необычным дизайном точно вызовет улыбку любого парня. Также некоторые флешки можно использовать как брелоки.

  • 3D-лампа

Оригинальный подарок для ламповых или романтических вечеров. Можно использовать как ночник или дополнительное освещение.

  • Термокружка

Неплохой способ согреться — выпить из термокружки ромашковый чай и укрыться одеялом. Также можно использовать на работе в холодные дни.

Помните, лучшие подарки на Новый год 2022, который мужчина может получить — ваше внимание и забота. Парню, который вас любит, большего и не нужно.

Теги
Новый год , Новогодние праздники , Подарунки , Подарунки до свят
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