Новый год 2022 – период для чудес и позитивных воспоминаний. Это также время для того, чтобы пообщаться с родными людьми и отдохнуть от повседневной суеты. Много людей перед новогодними праздниками ходят по магазинам и выбирают необычные подарки близким.

Часто у девушек нет предположений, что дарить парню на Новый Год, а остальные боятся прогадать. Факты ICTV подготовили подборку подарков парню на Новый год 2022.

Консоль

Прекрасно подойдет влюбленным, которые хотят узнать друг друга получше и хорошо провести время. Радость от совместной игры будет еще долго теплым воспоминанием.

Смартфон

Самый популярный и практичный вариант. Можно подобрать хороший телефон на любой бюджет.

Очки виртуальной реальности

Для любителей компьютерных игр станет лучшим подарком, поскольку сможет разнообразить досуг. Виртуальный мир — неизведанная тайна, которая наверняка заинтересует парня.

Игра на диске

Также подарок для любителя игр. Любой игроман будет рад пополнить свою коллекцию.

Джойстик, клавиатура, мышь, монитор

Недорогой вариант подарка, но самое главное — практичный. Будет очень полезным, если техника сломалась или уже плохо работает. Новый год — время для обновления игрового “гардероба”.

Электробритва

Именно электробритва сделает процесс бритья более приятным. Такая техника имеет много преимуществ по сравнению с классической бритвой с лезвием.

Компьютерное кресло

Правильно подобранное компьютерное кресло поможет парню сохранить хорошую осанку, а также почувствовать комфорт и удобство. Игра на компьютере станет еще приятнее.

Портативная колонка

Есть много портативных колонок, которые подойдут даже для душа или поездки на море. Также можно подобрать технику с индивидуальным дизайном или гравировкой. Истинным любителям музыки точно понравится.

Электронная книга

Станет очень полезным приобретением для тех, у кого есть проблемы со зрением. Можно заранее скачать книги его любимых авторов или просто бестселлеры. Если парень любит читать, то электронная книга будет незаменимым подарком для него.

Наушники

Практичный вариант для тех, кто часто путешествует (маршрутка до работы тоже считается) и любит послушать музыку. Именно музыка заряжает энергией на новые свершения. Можно подобрать наушники разных размеров и с индивидуальным рисунком.

Флешка

Универсальный подарок, с которым точно не промахнешься. На флешку можно записать поздравление с новогодними праздниками или загрузить ваши совместные фотографии.

Подарок с необычным дизайном точно вызовет улыбку любого парня. Также некоторые флешки можно использовать как брелоки.

3D-лампа

Оригинальный подарок для ламповых или романтических вечеров. Можно использовать как ночник или дополнительное освещение.

Термокружка

Неплохой способ согреться — выпить из термокружки ромашковый чай и укрыться одеялом. Также можно использовать на работе в холодные дни.

Помните, лучшие подарки на Новый год 2022, который мужчина может получить — ваше внимание и забота. Парню, который вас любит, большего и не нужно.