Новый год 2022 – период для чудес и позитивных воспоминаний. Это также время для того, чтобы пообщаться с родными людьми и отдохнуть от повседневной суеты. Много людей перед новогодними праздниками ходят по магазинам и выбирают необычные подарки близким.
Часто у девушек нет предположений, что дарить парню на Новый Год, а остальные боятся прогадать. Факты ICTV подготовили подборку подарков парню на Новый год 2022.
- Консоль
Прекрасно подойдет влюбленным, которые хотят узнать друг друга получше и хорошо провести время. Радость от совместной игры будет еще долго теплым воспоминанием.
- Смартфон
Самый популярный и практичный вариант. Можно подобрать хороший телефон на любой бюджет.
- Очки виртуальной реальности
Для любителей компьютерных игр станет лучшим подарком, поскольку сможет разнообразить досуг. Виртуальный мир — неизведанная тайна, которая наверняка заинтересует парня.
- Игра на диске
Также подарок для любителя игр. Любой игроман будет рад пополнить свою коллекцию.
- Джойстик, клавиатура, мышь, монитор
Недорогой вариант подарка, но самое главное — практичный. Будет очень полезным, если техника сломалась или уже плохо работает. Новый год — время для обновления игрового “гардероба”.
- Электробритва
Именно электробритва сделает процесс бритья более приятным. Такая техника имеет много преимуществ по сравнению с классической бритвой с лезвием.
- Компьютерное кресло
Правильно подобранное компьютерное кресло поможет парню сохранить хорошую осанку, а также почувствовать комфорт и удобство. Игра на компьютере станет еще приятнее.
- Портативная колонка
Есть много портативных колонок, которые подойдут даже для душа или поездки на море. Также можно подобрать технику с индивидуальным дизайном или гравировкой. Истинным любителям музыки точно понравится.
- Электронная книга
Станет очень полезным приобретением для тех, у кого есть проблемы со зрением. Можно заранее скачать книги его любимых авторов или просто бестселлеры. Если парень любит читать, то электронная книга будет незаменимым подарком для него.
- Наушники
Практичный вариант для тех, кто часто путешествует (маршрутка до работы тоже считается) и любит послушать музыку. Именно музыка заряжает энергией на новые свершения. Можно подобрать наушники разных размеров и с индивидуальным рисунком.
- Флешка
Универсальный подарок, с которым точно не промахнешься. На флешку можно записать поздравление с новогодними праздниками или загрузить ваши совместные фотографии.
Подарок с необычным дизайном точно вызовет улыбку любого парня. Также некоторые флешки можно использовать как брелоки.
- 3D-лампа
Оригинальный подарок для ламповых или романтических вечеров. Можно использовать как ночник или дополнительное освещение.
- Термокружка
Неплохой способ согреться — выпить из термокружки ромашковый чай и укрыться одеялом. Также можно использовать на работе в холодные дни.
Помните, лучшие подарки на Новый год 2022, который мужчина может получить — ваше внимание и забота. Парню, который вас любит, большего и не нужно.