Рождественский многодневный пост — последний в этом году. Уже 28 ноября православные христиане начнут придерживаться древних традиций, которые берут свое начало еще с IV века.

Он продлится 40 дней, до 6 января, хотя до 1166 года его продолжительность составляла всего семь дней.

Факты ICTV расскажут, что нельзя делать в первый день рождественского поста.

28 ноября приходится на воскресенье, и в первый день поста существуют некоторые ограничения. К примеру, запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца. Однако к семейному столу можно подать рыбу, морепродукты, а также горячую пищу на растительном масле — различные каши. В первый день рождественского поста разрешено употреблять вино, но в умеренных количествах.

Уже с самого начала многодневной традиции нельзя сквернословить, ругаться и грешить. За 40-дневный период человек должен очиститься как физически — посредством пищи, так и духовно — с помощью добрых дел и отказа от грехов.

Во время рождественского поста нужно забыть о плотских утехах. Развлечения и увеселительные мероприятия лучше отодвинуть на второй план.

Самый строгий период традиции приходится на 2-6 января. В последний день запрещено употреблять пищу до появления первой звезды на небе.

Уже 6 числа нужно приготовить 12 постных блюд, чтобы почтить каждого из 12 апостолов. В этот вечер готовят кутью с медом, маком и орехами. Зато на само Рождество застолье должно быть пышным, на столе появляются крепкие напитки, мясные блюда, домашние колбасы и сладости.

В декабре украинцы чтят и другие традиции — почти в каждом доме перед зимними праздниками украшается елка, которая дарит позитивное настроение. Существует огромное количество традиций и поверий, когда нужно ставить елку на Новый год.