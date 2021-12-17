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Савин день: какой праздник сегодня, 18 декабря

17 декабря 2021, 19:25
София Телишевская
Савин день: какой праздник сегодня, 18 декабря

18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. По народному календарю — Савин день. Также в мире отмечают Международный день мигранта.

Савву считали продолжателем работ, начатых накануне Варварой. Это касалось морозов, которые усиливаются с каждым днем. На протяжении веков народ заметил, что за три дня (начиная с Варвары 17 декабря и заканчивая днем Николая 19 декабря), морозы все крепче и крепче становятся.

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Приметы на 18 декабря

  • Не стоит планировать важных дел — с работой порядка не будет;
  • Нельзя ругаться, если у тебя есть лошадь, работать тоже не разрешалось;
  • Не рекомендовалось в этот день мыть голову беременным женщинам, так как считали, у ребенка будет плохая память;
  • Нужно молиться и вести себя хорошо, чтобы преподобный не обиделся;
  • В печи поленья трещат — будет холодно;
  • Красный огонь в печи — жди стужу;
  • Дым волоком — будет ненастье;
  • Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым;
  • Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются — жди оттепели;
  • Рыхлый снег стал немного таять с прорезями — жди потепления в ближайшие дни;
  • Нельзя было ссориться в Савин день, потому что случится несчастье с лошадью.

Что нельзя делать 18 декабря

  • Нельзя ссориться, конфликтовать, провоцировать скандалы.
  • Не стоит выполнять “грязную” домашнюю работу, также рекомендуется отложить на другой день труд во дворе.
  • Строго запрещалось работать тем людям, в хозяйстве которых был конь. Считалось, что это могло бы навредить здоровью домашних животных.
  • Не стоит использовать нецензурную лексику и ругаться. Такие слова привлекали в дом несчастье.
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