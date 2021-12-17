18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. По народному календарю — Савин день. Также в мире отмечают Международный день мигранта.
Савву считали продолжателем работ, начатых накануне Варварой. Это касалось морозов, которые усиливаются с каждым днем. На протяжении веков народ заметил, что за три дня (начиная с Варвары 17 декабря и заканчивая днем Николая 19 декабря), морозы все крепче и крепче становятся.
День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.
Приметы на 18 декабря
- Не стоит планировать важных дел — с работой порядка не будет;
- Нельзя ругаться, если у тебя есть лошадь, работать тоже не разрешалось;
- Не рекомендовалось в этот день мыть голову беременным женщинам, так как считали, у ребенка будет плохая память;
- Нужно молиться и вести себя хорошо, чтобы преподобный не обиделся;
- В печи поленья трещат — будет холодно;
- Красный огонь в печи — жди стужу;
- Дым волоком — будет ненастье;
- Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым;
- Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются — жди оттепели;
- Рыхлый снег стал немного таять с прорезями — жди потепления в ближайшие дни;
- Нельзя было ссориться в Савин день, потому что случится несчастье с лошадью.
Что нельзя делать 18 декабря
- Нельзя ссориться, конфликтовать, провоцировать скандалы.
- Не стоит выполнять “грязную” домашнюю работу, также рекомендуется отложить на другой день труд во дворе.
- Строго запрещалось работать тем людям, в хозяйстве которых был конь. Считалось, что это могло бы навредить здоровью домашних животных.
- Не стоит использовать нецензурную лексику и ругаться. Такие слова привлекали в дом несчастье.