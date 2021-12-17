18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. По народному календарю — Савин день. Также в мире отмечают Международный день мигранта.

Савву считали продолжателем работ, начатых накануне Варварой. Это касалось морозов, которые усиливаются с каждым днем. На протяжении веков народ заметил, что за три дня (начиная с Варвары 17 декабря и заканчивая днем Николая 19 декабря), морозы все крепче и крепче становятся.

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Приметы на 18 декабря

Не стоит планировать важных дел — с работой порядка не будет;

Нельзя ругаться, если у тебя есть лошадь, работать тоже не разрешалось;

Не рекомендовалось в этот день мыть голову беременным женщинам, так как считали, у ребенка будет плохая память;

Нужно молиться и вести себя хорошо, чтобы преподобный не обиделся;

В печи поленья трещат — будет холодно;

Красный огонь в печи — жди стужу;

Дым волоком — будет ненастье;

Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым;

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются — жди оттепели;

Рыхлый снег стал немного таять с прорезями — жди потепления в ближайшие дни;

Нельзя было ссориться в Савин день, потому что случится несчастье с лошадью.

Что нельзя делать 18 декабря