День вышиванки 2022 в Украине празднуют 19 мая. Эта традиционная вышитая рубашка – не только красивый предмет гардероба, но и важная составляющая нашей национальности, истории и культуры.

Мы подготовили 10 интересных фактов о вышиванке, которые вы точно не знали.

Вышиванка как модный тренд

Модный тренд – носить вышиванку с повседневной одеждой начал еще Иван Франко.

Украинский поэт первым надел вышитую рубашку с пиджаком – именно в таком виде он изображен на 20-гривневой купюре.

Кто мог вышивать рубашки

Раньше вышивать национальные рубашки могли только женщины. Считалось, что они вкладывают в изделие положительную энергетику. Такая рубашка символизирует верность, добро и любовь.

Обряды во время вышивания

Прежде чем взяться за вышивание рубашки, девушка должна была поститься и молиться. Кроме того, за вышивание можно было садиться только с чистыми руками.

Сакральное значение вышиванки

Вышиванка всегда имела сакральное значение для украинцев. Первую вышитую рубашку младенца обрабатывали церковными свечами, которые использовались во время его крещения.

Для мужа вышиванку шила его жена, но сделать это девушка должна была еще до замужества.

Во время вышивания орнамента девушка произносила специальный заговор. Рубашка должна быть символом верности, поэтому в народе говорили: Насколько бела рубашка на теле, таким и муж должен по отношению к жене быть.

Если после стирки ткань не потеряла своей белизны – муж верен жене, а если посерела или полиняла – произошла измена.

Особые вышиванки создавались и для посевного сезона, они должны помочь привлечь богатый урожай.

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Возраст вышиванок

Вышиванки появились еще во времена скифов. Ранее ученые нашли в Черкасской области серебряные украшения с фигурками мужчин в одежде, украшенной вышивкой. Подробный анализ показал, что эти узоры были идентичны украинским нарядам.

Также о скифских вышиванках вспоминал в своих трудах древний историк Геродот.

Почему раньше на вышиванках не было маков

Цветы маков, которые можно встретить на современных вышиванках, широкое распространение получили только в конце XX века. В действительности маки символизировали печаль и смерть.

Белоснежные вышиванки

Самой изысканной и тонкой считают вышивку белыми нитями по белой ткани. Такие узоры напоминают кружево.

Белоснежные вышиванки носила европейская знать или украинская шляхта. Использовали такие рубашки как нательные.

Самые разноцветные регионы

Каждый регион Украины имеет свои цвета и орнаменты для украшения вышиванок, самые разноцветные из них на Подолье и в западных регионах.

К примеру, подольские мастера украшают рубашки всеми цветами и даже серебряными или золотыми нитями.

А вот на Тернопольщине вышивкой украшают только один элемент рубашки, например рукав или воротник.

Разнообразие швов

Существует более 200 разнообразных старинных швов на основе 20 техник вышивания. Наиболее распространенными из них являются гладь, низь, колосковый шов, витой шов, узелки, вырезания, выкалывание, сетка и плетенка.

А вот крестик пришел в Украину только в XIX веке, когда европейская компания Brocard начала использовать для своих духов упаковку с изображениями схем для вышивки.

Вышиванка на телевидении

Первым телеведущим, появившимся в прямом эфире в вышиванке, был Андрей Шевченко.

Он надел ее в прямом эфире телемарафона Ночь выборов в 2004 году.