28 ноября начнется рождественский пост, который продлится до 6 января. Его соблюдают православные верующие 40 дней.

Что можно есть в рождественский пост — далее в материале.

Рождественский пост не является слишком строгим, поскольку его цель — духовное очищение. В период 40 дней стоит отказаться от мяса, молока, яиц, колбасы, сыра, копченостей, птицы, масла, алкоголя, однако разрешено употреблять рыбу, морепродукты, крупы, орехи, овощи, фрукты, мед, соль, хлеб и воду.

Так, с 28 ноября по 19 декабря по понедельникам разрешена горячая пища без добавления масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — рыбу и морепродукты.

По средам и пятницам — сухоядение (вся пища, который не поддавалась термической обработке: орехи, хлеб, вода, мед, овощи, фрукты и другое).

С 20 декабря по 1 января запрещается рыба и морепродукты, за исключением 25, 26 декабря и 1 января. Также можно выпить бокал вина.

В понедельник разрешена горячая пища без масла, во вторник и четверг — пища с растительным маслом, среда и пятница — сухоядение.

В период со 2 по 6 января нужно вовсе исключить рыбу, придерживаясь в понедельник и среду — сухоядения. Во вторник — горячая пища без растительного масла.

6 января нельзя употреблять ничего до восхода первой звезды.

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