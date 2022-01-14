Старый Новый год традиционно принято встречать в ночь с 13 на 14 января. Веселые песни и изысканное застолье – верные спутники этого праздника. В этот атмосферный семейный вечер не забудьте поздравить своих близких. Факты ICTV подготовили для вас интересные и красивые поздравления со Старым Новым годом в СМС, которые непременно порадуют ваше окружение.

В Старый Новый год следует отпустить все накопившиеся за предыдущий год обиды и загадать самые заветные желания. Попросите прощения у своих родных и с чистой совестью начинайте свой путь в 2022 году.

Чтобы вы смогли порадовать свою семью и друзей в эту ночь, мы предлагаем вам лучшие варианты коротких поздравлений в СМС:

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Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть в новом году в вашу жизнь придут положительные эмоции и любовь. Желаю радоваться каждый день и оставить все слезы в прошлом! Плачьте только от счастья и будьте здоровы!

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Старый Новый год приходит

Беды все от нас уводит,

Пусть он дарит нам здоровье,

Окрыляет пусть любовью!

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Пусть Старый этот Новый год,

Растопит в сердце вашем лед,

Подарит пусть улыбок море

И забирает прочь все горе!

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Пусть Старый Новый год очистит ваше сердце от старых обид и наполнит его искренней любовью. Наслаждайтесь каждым моментом нового года в кругу семьи! Искренне поздравляю!

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Старый Новый год уж на пороге,

Добро и мир с ним рядышком в дороге,

Пусть радость в каждый дом приносит

И всем подарки нам привозит!

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Пусть все дедлайны и нерешенные проблемы навсегда останутся в прошлом году! Желаю душевного спокойствия и гармонии! Со Старым Новым годом!

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Старый Новый год – особый праздник! Пусть все беды уходят в небытие в эту ночь. Пусть в вашем доме будут только мир, благополучие и здоровье. Поздравляю!

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Пришло время поздравления,

И всех желаний исполнения,

Старый Новый год к нам мчится,

Пусть долгожданное чудо случится!

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Оставьте все невзгоды в прошлом году и откройте душу для счастья и любви! Живите в новом году моментом! Пусть все самые сокровенные желания сбываются!

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Пусть в этот Старый Новый год,

Все лучшее произойдет,

Пусть уходит прочь все зло,

Пусть в доме будет лишь добро!

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Пусть вам всегда везет в новом году, а все ошибки и неприятности останутся далеким и забытым воспоминанием! Пусть здоровье и любовь будут вашими верными спутниками!

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Желаю в Старый Новый год

Отсутствия бед и невзгод,

Желаю счастья и добра,

Осуществится пусть мечта!

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Со Старым Новым годом! Желаю сиять от радости, как звезды в небе! Пусть негатив растворяется в прошлом и больше никогда не возвращается в вашу жизнь!

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Ночь с 13 на 14 января — особая пора, которая славится множеством традиций. Щедрое застолье – неотъемлемый атрибут Старого Нового года. В этот праздник наконец-то можно разгуляться и полакомиться не постными блюдами, так что обязательно угостите близких изысканными кулинарными шедеврами!