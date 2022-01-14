Старий Новий рік традиційно прийнято зустрічати в ніч з 13 на 14 січня. Веселі щедрівки й вишукане застілля — вірні супутники цього свята. У цей атмосферний сімейний вечір не забудьте привітати своїх близьких. Факти ICTV підготували для вас цікаві й гарні привітання зі Старим Новим роком в СМС, що неодмінно порадують ваше оточення.

У Старий Новий рік слід відпустити всі образи, що накопичилися за попередній рік, і загадати найзаповітніші бажання. Попросіть вибачення у своїх рідних і з чистим сумлінням починайте свій шлях у 2022 році.

Аби ви змогли порадувати свою сім’ю та друзів у цю ніч, ми підготували для вас найкращі варіанти коротких привітань у СМС:

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Щиро вітаю зі Старим Новим роком! Нехай у ваше життя прийдуть позитивні емоції й кохання. Бажаю радіти щодня й залишити всі сльози в минулому! Плачте тільки від щастя й будьте здоровими!

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Старий Новий рік приходить

Біди всі від нас відводить,

Хай дарує нам здоров’я,

Окриляє хай любов’ю!

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Вітаю з особливим святом! Нехай Старий Новий рік забирає всі ваші негаразди й дарує мир і щастя в новому році. Будьте щасливими й здоровими!

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Нехай Старий цей Новий рік,

Дарує миру й щастя всім нам вік,

Хай дасть нам усмішок багато,

Бажання наші хай виконує завзято!

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Нехай Старий Новий рік очистить ваше серце від старих образ і наповнить його щирою любов’ю. Насолоджуйтесь кожним моментом нового року в колі родини! Щиро вітаю!

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Старий Новий рік вже на порозі,

Добро й любов з ним у дорозі,

Хай мир у кожен дім приносить

І подарунки всім привозить!

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Нехай усі дедлайни й невирішені проблеми залишаються в минулому році! Бажаю душевного спокою й гармонії! Зі Старим Новим роком!

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Старий Новий рік – особливе свято! Нехай усі біди кануть у небуття в цю ніч. Нехай у вашому домі буде тільки злагода, добробут і здоров’я. Вітаю!

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Прийшов час для привітання,

Нехай здійсняться всі бажання,

Вітаю зі Старим Новим роком,

Він причаївся вже за рогом!

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Полиште всі незгоди в минулому році й відкрийте душу для щастя й кохання! Живіть у новому році моментом! Нехай усі найзаповітніші мрії здійснюються! Зі Старим Новим роком!

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Кохання, гроші та фортуна,

Хай в домі вашім запануюють!

У Старий Новий рік бажаю:

Нехай вас люблять і шанують!

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Нехай вам завжди щастить у новому році, а всі помилки й неприємності залишаться далеким і забутим спогадом! Нехай здоров’я й кохання будуть вашими вірними супутниками! Вітаю зі Старим Новим роком!

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Прийшло до нас прекрасне свято,

Воно нам принесло грошей багато,

Добра, достатку, радості, кохання –

Хай рік Старий здійснить бажання!

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Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю в новому році сяяти від радості, як зірки в небі! Нехай весь негатив залишиться в минулому й більше ніколи не повертається у ваше життя!

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Ніч з 13 на 14 січня – особлива пора, що має багато традицій. Щедре застілля – невід’ємний атрибут Старого Нового року. У це свято нарешті можна розгулятися й поласувати не пісними стравами, тож обов’язково пригостіть себе й близьких вишуканими кулінарними шедеврами!