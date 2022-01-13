Старый Новый год принято отмечать с 13 на 14 января. В это время принято собираться в кругу семьи и отмечать праздник за столом.

В этот период стоит поздравить своих близких и друзей, с которыми вы хотите разделить свою радость.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в СМС и прозе, которые способны порадовать даже на расстоянии и зарядить позитивом.

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

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Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

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В этот Старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

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Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

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Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

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Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

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Старый Новый год пришел,

Дверь ему открой скорее.

С ним удача в дом войдет,

Сердцу станет веселее.

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Пусть этот Старый Новый год

Вам много счастья принесет.

Пусть деньги сыплются мешками,

Добро всегда пусть будет с вами!

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СМС-поздравления со Старым Новым годом

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В этот Старый Новый год я хочу пожелать, чтобы все плохое осталось в прошлом, а новый год начался с позитивных и хороших эмоций.

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Желаю, чтобы старый год забрал все неудачи и обиды, а новый год ступил на порог с мешком хороших подарков. Пусть крепнет здоровье, а жизнь с каждым днем жизнь становится все прекраснее!

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Пусть этот Старый Новый год подарит тебе максимум положительных эмоций! Я хочу, чтобы новогоднее чудо помогло тебе воплотить в реальность все нереальные мечты и желания!

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Старый Новый год — это хороший шанс снова встретиться за столом и выпить бокал шампанского. Желаю, чтобы у вас в новом году сбылись все желания и пусть жизнь дарит только положительные эмоции.

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Поздравляю со Старым Новым годом, пусть забудутся все ваши мечты. Счастья вам, любви и тепла в новом году.

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Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Уюта в доме и гармонии в душе!

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В старом году нужно провожать старые мысли и открываться для новых подвигов, мечтаний и счастья! Пусть 2021 будет легким и полным впечатлениями! С праздником!

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Изначально, традиция празднования появилась в 1918 году после перехода на григорианский календарь. Поскольку разница между календарями составляла 13 дней, то Старый Новый год выпал на ночь с 13 на 14 января, а теперь уже официальный Новый год – на 1 января.

Также 13 февраля отмечается День Маланки — в гости ходят компании юных щедровальников, которые поют песни и желают счастья хозяевам домов. Уже 14 января украинцы отмечают День святого Василия — молодые ребята ходят по домам и засевают зерном, за что их благодарят вкусными лакомствами и деньгами. Нередко монеты отдавали в церковь.

Зачастую для посевания выбирают гречку, пшеницу, ячмень и рожь. Голыми руками делать это категорически запрещено — с собой должны быть перчатки или рукавицы. Также молодые парни носят с собой два мешка — один для зерна, а второй для лакомств.

О том, как правильно посевать на Старый Новый год — читайте на Фактах ICTV.