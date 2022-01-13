Старый Новый год принято отмечать с 13 на 14 января. В это время принято собираться в кругу семьи и отмечать праздник за столом.
В этот период стоит поздравить своих близких и друзей, с которыми вы хотите разделить свою радость.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Старым Новым годом в СМС и прозе, которые способны порадовать даже на расстоянии и зарядить позитивом.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
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Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
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В этот Старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
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Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
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Мы сегодня провожаем
Старый Новый год.
Пусть плохое с ним уходит
И печаль уйдёт.
А взамен пусть прибывает
Радость и удача,
И достаток, и стабильность
К этому в придачу.
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Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
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Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.
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Пусть этот Старый Новый год
Вам много счастья принесет.
Пусть деньги сыплются мешками,
Добро всегда пусть будет с вами!
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СМС-поздравления со Старым Новым годом
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В этот Старый Новый год я хочу пожелать, чтобы все плохое осталось в прошлом, а новый год начался с позитивных и хороших эмоций.
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Желаю, чтобы старый год забрал все неудачи и обиды, а новый год ступил на порог с мешком хороших подарков. Пусть крепнет здоровье, а жизнь с каждым днем жизнь становится все прекраснее!
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Пусть этот Старый Новый год подарит тебе максимум положительных эмоций! Я хочу, чтобы новогоднее чудо помогло тебе воплотить в реальность все нереальные мечты и желания!
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Старый Новый год — это хороший шанс снова встретиться за столом и выпить бокал шампанского. Желаю, чтобы у вас в новом году сбылись все желания и пусть жизнь дарит только положительные эмоции.
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Поздравляю со Старым Новым годом, пусть забудутся все ваши мечты. Счастья вам, любви и тепла в новом году.
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Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Уюта в доме и гармонии в душе!
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В старом году нужно провожать старые мысли и открываться для новых подвигов, мечтаний и счастья! Пусть 2021 будет легким и полным впечатлениями! С праздником!
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Изначально, традиция празднования появилась в 1918 году после перехода на григорианский календарь. Поскольку разница между календарями составляла 13 дней, то Старый Новый год выпал на ночь с 13 на 14 января, а теперь уже официальный Новый год – на 1 января.
Также 13 февраля отмечается День Маланки — в гости ходят компании юных щедровальников, которые поют песни и желают счастья хозяевам домов. Уже 14 января украинцы отмечают День святого Василия — молодые ребята ходят по домам и засевают зерном, за что их благодарят вкусными лакомствами и деньгами. Нередко монеты отдавали в церковь.
Зачастую для посевания выбирают гречку, пшеницу, ячмень и рожь. Голыми руками делать это категорически запрещено — с собой должны быть перчатки или рукавицы. Также молодые парни носят с собой два мешка — один для зерна, а второй для лакомств.
О том, как правильно посевать на Старый Новый год — читайте на Фактах ICTV.