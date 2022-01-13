Старий Новий рік заведено відзначати з 13 на 14 січня. У цей час заведено збиратися у родинному колі та відзначати свято за столом.

У цей період варто привітати своїх близьких та друзів, із якими ви хочете поділити свою радість.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у СМС та прозі, які здатні порадувати навіть на відстані та зарядити позитивом.

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

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У цей Старий Новий рік я хочу побажати, щоб все погане залишилось в минулому, а новий рік розпочався з позитивних та хороших емоцій.

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Бажаю, щоб старий рік забрав всі невдачі й образи, а новий рік ступив на поріг з мішком добрих подарунків. Нехай міцнішає здоров’я, а життя з кожним днем життя стає все прекраснішим!

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Нехай цей Старий Новий рік подарує тобі максимум позитивних емоцій! Я бажаю, щоб новорічне диво допомогло тобі втілити в реальність всі нереальні мрії та бажання!

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Старий Новий рік – це хороший шанс знову зустрітись за столом та випити келех шампанського. Бажаю, щоб у вас у новому році збулись всі бажання, і нехай життя дарує тільки позитивні емоції.

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Вітаю зі Старим Новим роком, нехай забудуться всі ваші мрії. Щастя вам, любові та тепла в новому році.

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Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі й негаразди, а новий подарує удачу, здоров’я, добробут і щастя. Затишку вдома та гармонії в душі!

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У старому році потрібно проводжати старі думки, а відкриватись для нових подвигів, мрій та щастя! Нехай 2021 рік буде легким та сповненим враженнями! Зі святом!

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СМС-привітання зі Старим Новим роком

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Цей Старий Новий рік

Нехай удачу принесе,

Ніжність подарує

І до успіхів веде!

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Бажаю в Старий Новий рік

Менше смутку і турбот,

Щоб як по маслу справи йшли,

І цілий рік був без скорбот.

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Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

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Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

У Старому Новому році!

***

На Старий Новий рік,

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене – знайшлось.

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

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Бажаю щирих усмішок

Й сердечного тепла,

У Новім році вам багато

Щастя, ніжності й добра!

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Традиція святкування з’явилася 1918 року після переходу на григоріанський календар. Оскільки різниця між календарями становила 13 днів, то Старий Новий рік випав на ніч із 13 на 14 січня, а тепер уже офіційний Новий рік – на 1 січня.

Також 13 лютого відзначається День Маланки — у гості ходять компанії юних щедрувальників, які співають пісні та бажають щастя господарям будинків. Вже 14 січня українці відзначають День святого Василя — молоді хлопці ходять по домівках і засівають зерном, за що їм дякують смачними ласощами та грошима. Нерідко монети віддавали до церкви.

Найчастіше для висівання вибирають гречку, пшеницю, ячмінь і жито. Голими руками робити це категорично заборонено – із собою мають бути рукавички. Також молоді хлопці носять із собою два мішки – один для зерна, а другий для ласощів.

Про те, як правильно посівати на Старий Новий рік – читайте на Фактах ICTV.