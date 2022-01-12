Как посевать на Старый Новый год 2022

Посевание — давний обряд, который стал главной традицией Старого Нового года. Традиционно, украинцы отмечают этот праздник в ночь с 13 на 14 января. Как правильно и чем посевать на Старый Новый год — читайте в материале Фактов ICTV.

Наши предки верили, что этот обряд поможет улучшить благосостояние и финансовое положение. Так, если посевальщики приходили в дом к хозяину — он просто обязан пустить гостей.

Существует много мнений, зачем посевать на Старый Новый год. Считается, что первые посевальщики за день дарят хозяевам счастье и удачу. Зерном обильно посыпают все комнаты — оно имеет позитивную энергетику, символизируя жизнь, достаток и процветание.

Придя посевать, необходимо сначала попросить хозяев впустить вас в дом. После этого принято осыпать зерном и петь посевалку, которая наполнена сильными пожеланиями. Традиционно, чтобы расщедрить богов, нужно отблагодарить гостей деньгами или угощениями. Если не пустить посевальщиков в дом — можно привлечь беды и разочарование.

Наши предки верили, что если хозяйки будут фартуками ловить зерно во время обряда, то куры будут нестись лучше. Многих гостей и вовсе заставляли разуваться и садиться на порог — куры будут нестись прямо в доме.

13 января также празднуется день Маланки – сестры Месяца, а 14 – Василия Великого. Поэтому неудивительно, что в посевалках можно услышать их имена. Как гласит история, когда Меланию украл змей, спас ее богатырь Василий.

Как правильно посевать на Старый Новый год:

Заранее позаботьтесь о том, чтобы было необходимое для посевания количество зерна. Для обряда отлично подойдет гречка, пшеница, ячмень и рожь.

Категорически запрещается посевать без теплых перчаток — голыми руками это делать нельзя;

У посевальщика должно быть два мешка: один для зерна, а второй — для угощения и денег.

Посевальщик должен не только зайти в дом и засыпать зерном, но и с помощью посевалок пожелать хозяевам крепкого здоровья и плодородной земли.

Издавна считалось, что посевать на Старый Новый год должны только мужчины, парни и мальчики. Пускать девушку в дом на Старый Новый год — плохая примета.