В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Этот праздник становится дополнительным поводом, чтобы поздравить родных, друзей и коллег с началом 2022 года.

Если у вас нет возможности поздравить лично, отправьте яркую картинку. Факты ICTV подготовили поздравления со Старым Новым годом 2022 в открытках.

Многие украинцы по сей день чтут традиции Старого Нового года. Так, наши предки в этот праздник засевали. Традиционно этим занимались представители мужского пола, поскольку именно они первыми должны были переступить через порог дома.

С самого утра принято собираться группами и ходить по улицам, заглядывая в каждый дом. Если хозяева впускали в дом, все комнаты обильно засевали, напевая традиционные стихи.

Засевали обычно пшеницей, также в ход шли рис, ячмень и гречка. После хозяева давали колядникам всякие вкусности или деньги.

Зерно, которое было рассыпано по комнате, запрещалось подметать до вечера. Детальнее о том, чем и как посевают на Старый Новый год — читайте на Фактах ICTV.