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Старый Новый год: поздравления в открытках

14 января 2022, 08:20
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Рождество, Новый год
Источник: Pexels

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Этот праздник становится дополнительным поводом, чтобы поздравить родных, друзей и коллег с началом 2022 года.

Если у вас нет возможности поздравить лично, отправьте яркую картинку. Факты ICTV подготовили поздравления со Старым Новым годом 2022 в открытках.

Старий Новий рік 2022

Старий Новий рік 2022

Старий Новий рік 2022

Старий Новий рік 2022

Старий Новий рік 2022

 

 

 

 

 

 

Многие украинцы по сей день чтут традиции Старого Нового года. Так, наши предки в этот праздник засевали. Традиционно этим занимались представители мужского пола, поскольку именно они первыми должны были переступить через порог дома.

С самого утра принято собираться группами и ходить по улицам, заглядывая в каждый дом. Если хозяева впускали в дом, все комнаты обильно засевали, напевая традиционные стихи.

Засевали обычно пшеницей, также в ход шли рис, ячмень и гречка. После хозяева давали колядникам всякие вкусности или деньги.

Зерно, которое было рассыпано по комнате, запрещалось подметать до вечера.  Детальнее о том, чем и как посевают на Старый Новый год — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Поздравления с праздниками , Старый Новый год
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