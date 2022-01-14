У ніч із 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік. Це свято стає додатковим приводом, щоб привітати рідних, друзів та колег із початком 2022 року.

Якщо у вас немає можливості привітати особисто, надішліть яскраву картинку. Факти ICTV підготували привітання зі Старим Новим роком 2022 у листівках.

Багато українців досі шанують традиції Старого Нового року. Так, наші пращури в цей день засівали. Традиційно цим займалися представники чоловічої статі, оскільки саме вони першими мали переступити через поріг будинку.

З самого ранку прийнято збиратися групами та ходити вулицями, заглядаючи в кожний будинок. Якщо господарі впускали в будинок, усі кімнати рясно засівали, співаючи традиційні вірші.

Засівали зазвичай пшеницею, також у хід йшли рис, ячмінь та гречка. Після того господарі давали колядникам усілякі смаколики чи гроші.

Зерно, яке було розсипане по кімнаті, заборонялося підмітати до вечора. Детальніше про те, чим та як посівають на Старий Новий рік – читайте на Фактах ICTV.