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Поздравления с Днем ветеринара в открытках

8 августа 2021, 07:30
Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Поздравления с Днем ветеринара в открытках

Ежегодно во второе воскресенье августа в Украине празднуют День ветеринара. В этом году он приходится на 8 августа.

Его начали отмечать с 2001 года. С тех пор с праздником поздравляют всех причастных, которые решили посвятить свою жизнь спасению жизни животных.

Ежедневно они не только без слов понимают своих четвероногих и не только пациентов, но и всегда делают все ради их блага.

Поздравления с Днем ветеринара также подготовили Факты ICTV, чтобы вы могли таким образом выразить свою благодарность каждому, кто хоть раз спасал жизнь вашего питомца.

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