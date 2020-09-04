4 сентября православная церковь чтит мучеников Агафоника. По поверью, ночь на Агафона отличается выходками леших: На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы по гумно.
День ангела имени отмечают: Алексей, Иван, Макар, Михаил, Федор, Федор.
В наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей.
Приметы 4 сентября:
- День солнечный — к теплой осени.
- Много грибов в лесу — к плохой рыбалке.
- Туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней.
- Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.
- Тепло и паутина летит — к хорошей осени.
- Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.
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Что нельзя делать 4 сентября:
- слишком много есть, особенно пищу животного происхождения;
- выходить на улицу после захода солнца;
- брать и давать в долг;
- скупиться.
Календарь праздников на сентябрь 2020
В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 мало праздничных дней, но все же есть важные даты, о которых стоит помнить.
Главным праздником сентября является День Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября.