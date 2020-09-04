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Приметы, именины и запреты: какой праздник сегодня, 4 сентября

4 сентября, 06:00 Софія Телішевська
Приметы, именины и запреты: какой праздник сегодня, 4 сентября

4 сентября православная церковь чтит мучеников Агафоника. По поверью, ночь на Агафона отличается выходками леших: На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы по гумно.

День ангела имени отмечают: Алексей, Иван, Макар, Михаил, Федор, Федор.

В наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей.

Приметы 4 сентября:

  • День солнечный — к теплой осени.
  • Много грибов в лесу — к плохой рыбалке.
  • Туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней.
  • Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.
  • Тепло и паутина летит — к хорошей осени.
  • Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

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Что нельзя делать 4 сентября:

  • слишком много есть, особенно пищу животного происхождения;
  • выходить на улицу после захода солнца;
  • брать и давать в долг;
  • скупиться.

Календарь праздников на сентябрь 2020

В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 мало праздничных дней, но все же есть важные даты, о которых стоит помнить.

Главным праздником сентября является День Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября.

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Календар , Свято
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