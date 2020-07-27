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Приметы и запреты в високосный год 2020

27 июля 2020, 23:12
Юлія Клєцова
Приметы и запреты в високосный год 2020

Приметы в високосный год 2020 станут полезной инструкцией, как спокойно пройти этот период и не нажить проблем. Часто его ассоциируют с бедой, и поэтому запреты в високосный год 2020 помогут предупредить негативные ситуации.

Високосный год считается категорически неподходящим периодом для большинства начинаний, но почему так происходит – достоверно неизвестно.

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Факты ICTV разобрались, что нельзя делать в високосный год 2020 и какие есть приметы.

Запреты в високосный год 2020:

  • продавать животных или заводить новых;
  • венчаться и жениться;
  • начинать собственное дело;
  • менять работу;
  • покупать жилье;
  • беременеть и рожать детей;
  • рассказывать кому-то о своих делах и планах;
  • высаживать и сеять.

Приметы в високосный год 2020:

  • в високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.
  • собаки воют – не к добру. Если вы услышали их вой, тогда скажите: Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь.
  • нельзя подбирать с земли круглые предметы – не к добру.
  • нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала, который проходит 6 июля. Придя в лес, надо произнести: Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь.
  • беременным нельзя стричь волосы.
  • если ребенок родится 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать 28 февраля или 1 марта.
  • в високосный год нельзя колядовать.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.

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