Приметы в високосный год 2020 станут полезной инструкцией, как спокойно пройти этот период и не нажить проблем. Часто его ассоциируют с бедой, и поэтому запреты в високосный год 2020 помогут предупредить негативные ситуации.

Високосный год считается категорически неподходящим периодом для большинства начинаний, но почему так происходит – достоверно неизвестно.

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Факты ICTV разобрались, что нельзя делать в високосный год 2020 и какие есть приметы.

Запреты в високосный год 2020:

продавать животных или заводить новых;

венчаться и жениться;

начинать собственное дело;

менять работу;

покупать жилье;

беременеть и рожать детей;

рассказывать кому-то о своих делах и планах;

высаживать и сеять.

Приметы в високосный год 2020:

в високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.

собаки воют – не к добру. Если вы услышали их вой, тогда скажите: Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь.

нельзя подбирать с земли круглые предметы – не к добру.

нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала, который проходит 6 июля. Придя в лес, надо произнести: Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь.

беременным нельзя стричь волосы.

если ребенок родится 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать 28 февраля или 1 марта.

в високосный год нельзя колядовать.

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