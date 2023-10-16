Раз в четыре года в календаре появляется дополнительный день — 29 февраля. Такой год мы называем високосным. Откуда взялось такое название, почему он наступает, а также будет ли високосным 2024 год — читайте в материале Фактов. Life.

Что означает високосный год

Это понятие вошло в употребление во времена правления древнеримского императора Юлия Цезаря. Так правитель хотел решить вопрос с неточностью календаря, возникающей вследствие расхождений во времени. Известно, что для полного оборота вокруг Солнца Земле требуется 365 дней и 6 часов. Традиционный календарь насчитывает только 365 дней. За четыре года между астрономическим и календарным годами – целые сутки разницы. Именно поэтому раз в четыре года в конце последнего месяца зимы имеем плюс один день.

Сколько дней в високосном году

Количество дней в високосном году насчитывает 366 — на один больше, чем в другие годы. Без этого дополнительного дня получалась путаница с временами года.

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Свое название високосный год получил от латинского слова bissextus, что означает второй шестой. Оно совпадает с названием этого дня в календаре, который ввел древнеримский правитель.

Также существует версия, что происхождение названия високосный год связано с именем христианского богослова и церковного деятеля Кассиана Римлянина, которого чествовали именно 29 февраля.

2024 год – високосный или нет

Следующий 2024 год будет високосным, ведь предыдущие три до него насчитывали 365 дней. Однако не обязательно вспоминать, что было до, стоит лишь разделить дату года, который вас интересует, на четыре. Если остатка не будет — год високосный. Проверим: 2024 делим на 4 и получаем 506. Итак, следующий год — високосный.

Это означает, что на февраль 2024-го придется 29 дней. Сама же дата 29 февраля выпадает на четверг.

Что нельзя делать в високосный год

С понятием високосный год связано немало суеверий и запретов. Даже святой Касьян, которого почитали 29 февраля, в народе приобрел предвзятое отношение. В преданиях о нем упоминали как о своенравном и не слишком отзывчивом человеке и даже как об охраннике на входе в ад.

Именно с високосным годом люди связывали возникновение всевозможных катастроф и катаклизмов. Дошло до того, что в этот год старались не делать никаких начинаний, как-то операции с недвижимостью, переезды, смена работы и открытие бизнеса.

Также считается, что в високосный год не стоит жениться и рожать детей. Впрочем, все эти запреты и суеверия не имеют под собой никакого научного обоснования. Если же мы посмотрим на мировую историю, то станет ясно, что проблемы случаются независимо от того, какой год на календаре. Поэтому стоит отбросить стереотипы и ориентироваться в первую очередь на себя.