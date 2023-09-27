Следующий — 2024 год — будет високосным. Как известно, именно год с дополнительным днем, окутан мистикой и сопровождается суевериями. Поэтому давайте узнаем, можно ли выходить замуж в високосный год. Вместе с тем посмотрим, есть ли надежда на счастливый брак для тех, кто хочет сыграть свадьбу в 2024 году.

Что такое високосный год?

Понятие високосный год появилось во времена Юлия Цезаря. Так древнеримский император справился с неточностью календаря. Как известно, полный оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 дней и 6 часов, а наш календарь — это 365 дней. За четыре года астрономический и календарный годы накапливают разницу в сутки. Из-за этого раз в четыре года в феврале появляется дополнительный день.

Суеверия, связанные с високосным годом

Таких примет существует множество, ведь человечество всю жизнь верило, что на события могут влиять неизвестные силы. Следовательно, високосный год приобрел мистичность и признаки опасности. В частности, в этот год советуют забыть о переезде, смене работы, старте бизнеса, строительстве и ремонте, долгосрочных планах и, конечно, о заключении брака.

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Приметы о бракосочетании в високосный год

Бедность и несчастье в семейной жизни;

Смерть одного из супругов или члена семьи;

Развод в течение трех лет;

Постоянные измены и ссоры;

Серьезные финансовые потери.

А ведь может быть так, что необходимо жениться именно в високосный год. Считается, что нейтрализовать невзгоды можно, если громко не праздновать. Платье невесты должно быть длинным и со шлейфом, чтобы союз был долгим. В обувь советуют положить монеты для достатка.

Действительно ли нельзя жениться в високосный год?

Как мы знаем, приметы работают только тогда, когда в них веришь и обращаешь внимание. Ни одна статистика не подтверждает того, что браки, заключенные в високосный год, менее счастливы, чем обычные, это же касается и количества разводов. Главное, чтобы люди в паре любили и уважали друг друга, тогда никакие суеверия не будут страшны. Если же требуется подтверждение от календарей или астрологов, можно обратиться к восточным мудрецам.

Восточный календарь, согласно которому символом 2024 года будет Зеленый Деревянный Дракон, не видит никаких проблем для свадьбы в високосный год. Хотя дракон является существом непредсказуемым и опасным, дерево и зеленый цвет уравновешивают его, ведь является символом стабильности и спокойствия. Итак, звезды предвещают, что пара, которая заключила брак в 2024 году, сможет в течение долгих лет сохранять любовь и страсть в отношениях. К тому же, Дракон — еще и защитник, поэтому убережет брак от различных проблем и несчастий.