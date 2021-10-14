Покров Пресвятой Богородицы — это непереходящий великий православный праздник, который отмечается в Украине 14 октября. В его основу легло появление Богородицы, земной матери Иисуса Христа.

В этот день стоит поздравить всех верующих, которые идут в храм на службу, прося у Богоматери защиты, здоровья и благополучия в семье.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках для Viber, которые порадуют ваших близких и друзей в этот праздник.

В древние времена люди чтили традиции, которые были связаны с Покровом Пресвятой Богородицы. В первую очередь праздник знаменует конец работы на полях — самое время делать итоги урожая за год и готовиться к похолоданию и снегу.

Праздник в честь явления Девы Марии также знаменует собой начало свадебного сезона — раньше девушки просили у святой прислать им жениха, который поможет создать крепкую семью.

Помимо Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября украинцы также отмечают еще два праздника — День украинского казачества и День защитника Украины. В связи с этим 14 октября и 15 октября будут дополнительными выходными.

Ознакомиться с календарем праздников на октябрь 2021 года можно в материале Фактов ICTV.