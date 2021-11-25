Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

Что подарить жене на Новый год 2022 — лучшие идеи

25 ноября 2021, 12:56
Юля Захарченко редактор ленты
что подарить жене на новый год 2022

Зима – время для домашнего уюта и новогодней суеты. В праздничной суматохе много людей ходят по магазинам и подбирают подарки близким людям. Одной из них является супруга — скромный путеводитель и осторожный советник в жизненных невзгодах.

В Новый год сбываются самые сокровенные мечты. Поэтому новогодняя ночь — идеальное время для того, чтобы стать настоящим волшебником в глазах любимой женщины.

Подобрать самый волшебный подарок для благоверной, который ее точно порадует — задача не из легких. Но Факты ICTV с радостью спешат помочь — читайте подборку подарков жене на Новый год 2022.

Полезный подарок жене на Новый год 2022

Чаще всего девушки стремятся к здоровому образу жизни — придерживаются полезного питания или занимаются фитнесом. Спортивный инвентарь в подарок будет полезен и очень кстати.

Если ваша жена усиленно работает, то стоит рассмотреть мячик — антистресс, который поможет отвлечься от негативных мыслей.

Можно выбрать вещь, которая подчеркнет индивидуальность любимой. Брендовый стильный аксессуар прекрасно впишется в модный образ. Он станет бесценным, а если еще и практичным — можно считать, что праздничный сюрприз удался.

Оригинальный подарок жене на Новый год 2022

  • парфюм с запахом винограда;
  • косметика любимого бренда;
  • сертификат в магазин косметики или одежды;
  • мастер-класс по гончарству;
  • флешка или наушники с индивидуальным изображением;
  • новый смартфон или планшет;
  • сертификат на поход в салон;
  • “умные” весы или абонемент в спортзал;
  • уютный мягкий плед с новогодним изображением;
  • акварельный портрет ручной работы;
  • билеты на любимое представление в театр;
  • тур в колоритную Ирландию;
  • поездка в историческое место;
  • романтический ужин в ресторане;
  • сертификат на шопинг со стилистом;
  • прогулка в ретро-автомобиле или старинном экипаже;
  • поход в спа;
  • фотосессия в новогодней тематике;
  • посещение настоящего праздничного бала;
  • мастер-класс по танцам или занятие по стретчингу;
  • поход в зоопарк;
  • плавание с дельфинами;
  • полет на воздушном шаре;
  • катание на лыжах под присмотром тренера;
  • вечер джаза для двоих;
  • билеты на игровой квест;
  • запись песни или стихов собственного сочинения;
  • подставка для смартфона;
  • ювелирные или керамические изделия;
  • комнатный фонтан;
  • набор бокалов или чашек;
  • новогодние декорации или другие праздничные безделушки.

Придумать необычный сюрприз жене на Новый год 2022 не так легко, как кажется. Однако у вас все получится. Помните, что ваша любовь и заботливое отношение — лучшие подарки.

Теги
Новый год , Новогодние праздники
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка