Зима – время для домашнего уюта и новогодней суеты. В праздничной суматохе много людей ходят по магазинам и подбирают подарки близким людям. Одной из них является супруга — скромный путеводитель и осторожный советник в жизненных невзгодах.
В Новый год сбываются самые сокровенные мечты. Поэтому новогодняя ночь — идеальное время для того, чтобы стать настоящим волшебником в глазах любимой женщины.
Подобрать самый волшебный подарок для благоверной, который ее точно порадует — задача не из легких. Но Факты ICTV с радостью спешат помочь — читайте подборку подарков жене на Новый год 2022.
Полезный подарок жене на Новый год 2022
Чаще всего девушки стремятся к здоровому образу жизни — придерживаются полезного питания или занимаются фитнесом. Спортивный инвентарь в подарок будет полезен и очень кстати.
Если ваша жена усиленно работает, то стоит рассмотреть мячик — антистресс, который поможет отвлечься от негативных мыслей.
Можно выбрать вещь, которая подчеркнет индивидуальность любимой. Брендовый стильный аксессуар прекрасно впишется в модный образ. Он станет бесценным, а если еще и практичным — можно считать, что праздничный сюрприз удался.
Оригинальный подарок жене на Новый год 2022
- парфюм с запахом винограда;
- косметика любимого бренда;
- сертификат в магазин косметики или одежды;
- мастер-класс по гончарству;
- флешка или наушники с индивидуальным изображением;
- новый смартфон или планшет;
- сертификат на поход в салон;
- “умные” весы или абонемент в спортзал;
- уютный мягкий плед с новогодним изображением;
- акварельный портрет ручной работы;
- билеты на любимое представление в театр;
- тур в колоритную Ирландию;
- поездка в историческое место;
- романтический ужин в ресторане;
- сертификат на шопинг со стилистом;
- прогулка в ретро-автомобиле или старинном экипаже;
- поход в спа;
- фотосессия в новогодней тематике;
- посещение настоящего праздничного бала;
- мастер-класс по танцам или занятие по стретчингу;
- поход в зоопарк;
- плавание с дельфинами;
- полет на воздушном шаре;
- катание на лыжах под присмотром тренера;
- вечер джаза для двоих;
- билеты на игровой квест;
- запись песни или стихов собственного сочинения;
- подставка для смартфона;
- ювелирные или керамические изделия;
- комнатный фонтан;
- набор бокалов или чашек;
- новогодние декорации или другие праздничные безделушки.
Придумать необычный сюрприз жене на Новый год 2022 не так легко, как кажется. Однако у вас все получится. Помните, что ваша любовь и заботливое отношение — лучшие подарки.