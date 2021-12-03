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Что подарить родителям на Новый год 2022 — лучшие идеи

3 декабря 2021, 14:45
Юля Захарченко редактор ленты
Что подарить родителям на Новый год 2022 — лучшие идеи

Родители не только подарили вам жизнь, но и многое дали за эти годы. Они однозначно заслуживают особого подарка на Новый год 2022.

Вариантов может быть множество — от мелких безделушек до полезных вещей. В любом случае, он порадует маму и папу, поскольку внимание — лучший подарок от их ребенка. Какой подарок родителям на Новый год выбрать — читайте в материале Фактов ICTV.

Оригинальные подарки для родителей на Новый год 2022

Можно купить родителям технику, которая им нужна: соковижималку, миксер или фотоаппарат. Лучше подарить вещь, которая будет нужна обоим родителям в быту. Например, не нужно покупать кофемолку, когда мама чаще всего пьет ромашковый чай вместо латте.

  • Аксессуары для машины
  • Набор для пикника
  • Сейф
  • Подарки для совместного досуга

Подарите родителям возможность провести время вместе. Новогодний ужин в кафе или билеты в кино станут лучшими подарками и поднимут праздничное настроение. Совместный мастер-класс по гончарству также станет необычным сюрпризом для папы и мамы. Если нет идей, что им можно купить — подарите незабываемые эмоции.

  • Набор для вышивания
  • Деревянные модели для сборки

Полезные подарки родителям на Новый год 2022

Выбор в пользу практичных подарков для родителей попадет в десятку. Полезными вещами станут подарки для здоровья — например, красивые и качественные очки для зрения. Важно не переборщить — однозначно не нужно дарить приборы для измерения давления или портативный пульсоксиметр на палец.

  • Постельное белье
  • Плед
  • Теплый домашний халат

Подарки для настроения

Можно подарить родителям на Новый год атрибуты в одном стиле. К примеру, шапку — для папы сдержанную, а для мамы немного поярче. Также рассмотрите вариант с похожей посудой, которая отличается незначительной деталью. Если у родителей хорошее чувство умора, то закажите парные футболки с оригинальным рисунком.

Подарки, которых ждут

Не обязательно дарить родителям волшебный тур в Карпаты (хотя если есть возможность, то вряд ли они огорчатся такому подарку). Однозначно родителям понравится, если вы подарите им поездку в санаторий поблизости или интересное историческое место, где они еще не были.

Может, родители давно хотели съездить в гости к близким друзьям или родственникам, но все никак не получалось. Новогодние праздники — самое время для того, чтобы отдохнуть от всех забот. Помните, что в Новый год 2022 сбываются все самые заветные желания.

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Теги
Батьки , Новый год , Новогодние праздники
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