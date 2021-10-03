Традиционно в первое воскресенье октября в Украине отмечают профессиональный праздник всех работников образования. В этом году День учителя приходится на 3 октября.

Сегодня стоит поздравить всех педагогов и работников учреждений образования. Нужно поблагодарить их за добросовестный труд, терпение и знания, которые они передают молодому поколению.

По этому случаю Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем учителя для Viber.

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Поздравляю с праздником неоценимого труда и вечной славы — с Днем учителя. Искренне желаю помогать детям преодолевать любые дебри незнаний и с удовольствием знакомиться с новыми науками. Пусть удача помогает в жизни, пусть для работы всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли и хорошим настроение.

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В этот праздник осенний хочу пожелать,

Быть вечно счастливым, не унывать!

Вы — учитель, соратник, коллега и друг,

Образец подражания, покоритель наук!

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Сегодня будет множество букетов —

Ваш труд достоин тысячи цветов

И мы “спасибо” говорим за это!

Хотим вам пожелать без лишних слов,

Чтоб класс всегда был теплым и уютным,

И чтоб любили вас ученики,

Была б счастливой каждая минута,

И лишь пятерки ставить в дневники!

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Знания важней, нужней всего на свете,

Жить, любить, учиться люди все спешат,

В начале октября и взрослые, и дети

Вновь своих учителей за все благодарят.

Чистый пусть родник вовек не иссякает

Знаний, что с любовью дарите вы нам,

В жизни преуспеть наука помогает

Вашим всем студентам и ученикам.



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С праздником, с Днем учителя! Желаю мира, благополучия, вдохновения и радости. Спасибо за ваш неутомимый труд, за то, что пробуждаете в учащихся жажду знаний, щедро делитесь своим опытом и постоянно совершенствуете свое мастерство. Пусть на ваших занятиях царит атмосфера доверия, радости и веры в свои силы. Талантливых вам и искренних учеников!

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