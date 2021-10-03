Традиционно в первое воскресенье октября в Украине отмечают профессиональный праздник всех работников образования. В этом году День учителя приходится на 3 октября.
Сегодня стоит поздравить всех педагогов и работников учреждений образования. Нужно поблагодарить их за добросовестный труд, терпение и знания, которые они передают молодому поколению.
По этому случаю Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем учителя для Viber.
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Поздравляю с праздником неоценимого труда и вечной славы — с Днем учителя. Искренне желаю помогать детям преодолевать любые дебри незнаний и с удовольствием знакомиться с новыми науками. Пусть удача помогает в жизни, пусть для работы всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли и хорошим настроение.
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В этот праздник осенний хочу пожелать,
Быть вечно счастливым, не унывать!
Вы — учитель, соратник, коллега и друг,
Образец подражания, покоритель наук!
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Сегодня будет множество букетов —
Ваш труд достоин тысячи цветов
И мы “спасибо” говорим за это!
Хотим вам пожелать без лишних слов,
Чтоб класс всегда был теплым и уютным,
И чтоб любили вас ученики,
Была б счастливой каждая минута,
И лишь пятерки ставить в дневники!
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Знания важней, нужней всего на свете,
Жить, любить, учиться люди все спешат,
В начале октября и взрослые, и дети
Вновь своих учителей за все благодарят.
Чистый пусть родник вовек не иссякает
Знаний, что с любовью дарите вы нам,
В жизни преуспеть наука помогает
Вашим всем студентам и ученикам.
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С праздником, с Днем учителя! Желаю мира, благополучия, вдохновения и радости. Спасибо за ваш неутомимый труд, за то, что пробуждаете в учащихся жажду знаний, щедро делитесь своим опытом и постоянно совершенствуете свое мастерство. Пусть на ваших занятиях царит атмосфера доверия, радости и веры в свои силы. Талантливых вам и искренних учеников!
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Напомним, что День учителя стали отмечать еще в 1980 году. Он был закреплен Постановлением Президиума Верховного Совета СССР О праздничных и памятных датах.
Также существует Всемирный день учителей, который имеет постоянную дату. Его ежегодно отмечают 5 октября.
Ранее мы писали, что подарить на День учителя. Удачным подарком может стать букет цветов, сладости или сертификат магазина косметики, спортивных товаров или кинотеатра.
Также любимого педагога можно порадовать уникальной ручкой с гравировкой или красивой и практичной указкой. С этими вещами учитель не будет расставаться долгие годы.