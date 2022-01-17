Китайский Новый год — один из самых известных праздников Китая. Он также известен как Лунный Новый год или Весенний фестиваль, который длится около двух недель, начинается в канун китайского Нового года и завершается на 15-й день ​​года Фестивалем фонарей.

Дата китайского Нового года определяется по китайскому лунному календарю, который основан на циклах луны и солнца и на 21–51 день отстает от григорианского (используемого во всем мире).

Китайский Новый год — это день новолуния, обычно второй после зимнего солнцестояния. Начинается год 1 февраля 2022-го, а заканчивается 22 января 2023-го.

Пока весь мир встречает 2022 год, в Китае приближается 4720-й.

Мы собрали традиции китайского Нового года, а также несколько суеверий, связанных с этим торжеством.

Китайский новогодний фейерверк

Как и в большинстве западных культур, празднование китайского Нового года не обходится без фейерверков и петард. Крупные города планируют публичный запуск красивых фейерверков, а жители сельской местности делают то же самое на частных мероприятиях. Фейерверки должны приветствовать приход нового года и отпугивать все зло.

Семейные ужины на китайский Новый год

Одной из важнейших традиций празднования Лунного Нового года является семейный ужин. Семьи подают на праздничный стол рыбу, клецки и другие традиционные блюда.

Танцы дракона в Лунный Новый год

Во время празднования китайского Нового года в Китае и китайских кварталах западных стран популярны танцы дракона. Они призваны принести процветание и удачу в новом году.

Почитание предков во время праздника Весны

Это традиция, к которой относятся очень серьезно. Люди посещают могилы своих предков в канун китайского Нового года, приносят подношения умершим в знак уважения (позволяют предкам есть первыми) и ставят дополнительный стакан за обеденным столом.

Красные подарки и украшения на китайский Новый год

Красный является основным цветом во время празднования китайского Нового года, так как считается, что он отгоняет негатив и злых духов, одновременно способствуя процветанию и хорошей энергии. Улицы украшены красными фонарями, а самым популярным подарком являются деньги в алых конвертах.

Китайские новогодние суеверия

Семьи подметают свои дома перед встречей китайского Нового года и избегают делать это в первый день нового года, потому что это может “вымести” из дома удачу. Еще одно суеверие — избегать каши на завтрак, потому что это может привести к бедности в новом году. Также считается, что мытье головы или стирка одежды в Новый год “смывает” состояние.