Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Новый церковный календарь: когда большие праздники и посты в 2024 году

20 октября 2023, 08:30
Валентина Чорна редактор ленты
Великдень, церква, Вербна неділя
Источник: Depositphotos

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, даты праздников, постов и поминальных дней сместились на 13 дней назад.

Чтобы не забыть о важных событиях или не пропустить пост, стоит ознакомиться с новым церковным календарем на 2024 год.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников. Три из них переходные, то есть их дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи.

Сейчас смотрят

Девять других праздников — непереходные, со стабильной датой. Также есть семь больших праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

Праздник Светлого Христова Воскресения в 2024 году приходится на 5 мая. Эта дата является общей и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новоюлианскому календарю.

Двунадесятые переходящие праздники в 2024 году

  • 28 апреля — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;
  • 9 мая — Вознесение Господне;
  • 23 июня — День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).

Двунадесятые непереходящие праздники в 2024 году

  • 6 января — Богоявление или Крещение Господне;
  • 2 февраля — Сретение Господне;
  • 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 6 августа — Преображение Господне;
  • 15 августа — Успение Богородицы;
  • 8 сентября — Рождество Богородицы;
  • 14 сентября — Воздвижение Господня Креста Господня;
  • 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 25 декабря — Рождество Христово.

Великие праздники в 2024 году

  • 1 января — Обрезание Господне;
  • 24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 29 июня — Святых апостолов Петра и Павла;
  • 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Многодневные посты в 2024 году

  • Великий пост — с 18 марта по 4 мая;
  • Петров пост — отменен (в пресс-службе ПЦУ объяснили, что этот пост должен начинаться через неделю после
  • Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому
  • нужных условий для поста не будет существовать);
  • Успенский пост — с 1 по 14 августа;
  • Рождественский пост — 15 ноября до 24 декабря.

Однодневные посты в 2024 году

  • 5 января — Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления);
  • 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Сплошные недели — недели в 2024, когда нет поста

  • Святки — с 25 декабря по 4 января;
  • Неделя Мытаря и Фарисея — с 24 по 30 января;
  • Масленица (Сырная неделя) — с 11 по 17 марта;
  • Пасхальная (Светлая неделя) — с 5 по 11 мая;
  • Троицкая неделя — с 24 по 30 июня.

Дни особого поминовения усопших в 2024 году

  • 9 марта — Вселенская родительская суббота (мясопустная);
  • 30 марта — Суббота второй недели Великого поста;
  • 6 апреля — Суббота третьей недели Великого поста;
  • 13 апреля — Суббота четвертой недели Великого поста;
  • 14 мая — Радоница;
  • 9 мая — Поминовение умерших воинов;
  • 22 июня — Троицкая родительская суббота;
  • 2 ноября — Димитриевская родительская суббота.

Календарь церковных праздников 2024 года в Украине на каждый месяц — далее в материале.

Январь 2024

  • 1 января — День святого Василия Великого;
  • 5 января — Крещенский Сочельник. Постный день;
  • 6 января — Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 12 января — святой мученицы Татианы;
  • 30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

Февраль 2024

  • 2 февраля — Сретение Господне.

Март 2024

  • 17 марта — Прощеное воскресенье;
  • 18 марта — начало Великого поста;
  • 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии.

Апрель 2024

  • 7 апреля — Благовещение;
  • 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Май 2024

  • 4 мая — окончание Великого поста;
  • 5 мая — Пасха, Воскресение Христово;
  • 25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Июнь 2024

  • 13 июня — Вознесение Господне;
  • 23 июня — Сошествие святого духа, Пятидесятница;
  • 24 июня — Святого духа (Пресвятая Троица);
  • 29 июня — святых апостолов Петра и Павла.

Июль 2024

  • 7 июля — Матери Божьей неустанной помощи;
  • 15 июля — святого равноапостольного князя Владимира Великого;
  • 25 июля — Успения святой Анны.

Август 2024

  • 1 августа — Перенесение честного креста;
  • 6 августа — Преображение Господне;
  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 19 августа — Преображение Господне;
  • 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь 2024

  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь 2024

  • 1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.

Ноябрь 2024

  • 8 ноября — Собор архистратига Михаила;
  • 15 ноября — начало Рождественского поста;
  • 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь 2024

  • 6 декабря — святого Николая;
  • 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 25 декабря — Рождество Христово.
Читайте также:
новий рікДелим на четыре: будет ли високосным 2024 год

Теги
Свята Церковні свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь