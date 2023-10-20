В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, даты праздников, постов и поминальных дней сместились на 13 дней назад.

Чтобы не забыть о важных событиях или не пропустить пост, стоит ознакомиться с новым церковным календарем на 2024 год.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников. Три из них переходные, то есть их дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи.

Сейчас смотрят

Девять других праздников — непереходные, со стабильной датой. Также есть семь больших праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

Праздник Светлого Христова Воскресения в 2024 году приходится на 5 мая. Эта дата является общей и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новоюлианскому календарю.

Двунадесятые переходящие праздники в 2024 году

28 апреля — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;

9 мая — Вознесение Господне;

23 июня — День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).

Двунадесятые непереходящие праздники в 2024 году

6 января — Богоявление или Крещение Господне;

2 февраля — Сретение Господне;

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;

6 августа — Преображение Господне;

15 августа — Успение Богородицы;

8 сентября — Рождество Богородицы;

14 сентября — Воздвижение Господня Креста Господня;

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

25 декабря — Рождество Христово.

Великие праздники в 2024 году

1 января — Обрезание Господне;

24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;

29 июня — Святых апостолов Петра и Павла;

29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Многодневные посты в 2024 году

Великий пост — с 18 марта по 4 мая;

Петров пост — отменен (в пресс-службе

Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому

нужных условий для поста не будет существовать);

Успенский пост — с 1 по 14 августа;

Рождественский пост — 15 ноября до 24 декабря.

Однодневные посты в 2024 году

5 января — Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления);

29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Сплошные недели — недели в 2024, когда нет поста

Святки — с 25 декабря по 4 января;

Неделя Мытаря и Фарисея — с 24 по 30 января;

Масленица (Сырная неделя) — с 11 по 17 марта;

Пасхальная (Светлая неделя) — с 5 по 11 мая;

Троицкая неделя — с 24 по 30 июня.

Дни особого поминовения усопших в 2024 году

9 марта — Вселенская родительская суббота (мясопустная);

30 марта — Суббота второй недели Великого поста;

6 апреля — Суббота третьей недели Великого поста;

13 апреля — Суббота четвертой недели Великого поста;

14 мая — Радоница;

9 мая — Поминовение умерших воинов;

22 июня — Троицкая родительская суббота;

2 ноября — Димитриевская родительская суббота.

Календарь церковных праздников 2024 года в Украине на каждый месяц — далее в материале.

Январь 2024

1 января — День святого Василия Великого;

5 января — Крещенский Сочельник. Постный день;

6 января — Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января — святой мученицы Татианы;

30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

Февраль 2024

2 февраля — Сретение Господне.

Март 2024

17 марта — Прощеное воскресенье;

18 марта — начало Великого поста;

25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии.

Апрель 2024

7 апреля — Благовещение;

28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Май 2024

4 мая — окончание Великого поста;

5 мая — Пасха, Воскресение Христово;

25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Июнь 2024

13 июня — Вознесение Господне;

23 июня — Сошествие святого духа, Пятидесятница;

24 июня — Святого духа (Пресвятая Троица);

29 июня — святых апостолов Петра и Павла.

Июль 2024

7 июля — Матери Божьей неустанной помощи;

15 июля — святого равноапостольного князя Владимира Великого;

25 июля — Успения святой Анны.

Август 2024

1 августа — Перенесение честного креста;

6 августа — Преображение Господне;

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

19 августа — Преображение Господне;

29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь 2024

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь 2024

1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.

Ноябрь 2024

8 ноября — Собор архистратига Михаила;

15 ноября — начало Рождественского поста;

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь 2024