В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, даты праздников, постов и поминальных дней сместились на 13 дней назад.
Чтобы не забыть о важных событиях или не пропустить пост, стоит ознакомиться с новым церковным календарем на 2024 год.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников. Три из них переходные, то есть их дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи.
Девять других праздников — непереходные, со стабильной датой. Также есть семь больших праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.
Праздник Светлого Христова Воскресения в 2024 году приходится на 5 мая. Эта дата является общей и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новоюлианскому календарю.
Двунадесятые переходящие праздники в 2024 году
- 28 апреля — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;
- 9 мая — Вознесение Господне;
- 23 июня — День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).
Двунадесятые непереходящие праздники в 2024 году
- 6 января — Богоявление или Крещение Господне;
- 2 февраля — Сретение Господне;
- 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 6 августа — Преображение Господне;
- 15 августа — Успение Богородицы;
- 8 сентября — Рождество Богородицы;
- 14 сентября — Воздвижение Господня Креста Господня;
- 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 25 декабря — Рождество Христово.
Великие праздники в 2024 году
- 1 января — Обрезание Господне;
- 24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;
- 29 июня — Святых апостолов Петра и Павла;
- 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Многодневные посты в 2024 году
- Великий пост — с 18 марта по 4 мая;
- Петров пост — отменен (в пресс-службе ПЦУ объяснили, что этот пост должен начинаться через неделю после
- Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому
- нужных условий для поста не будет существовать);
- Успенский пост — с 1 по 14 августа;
- Рождественский пост — 15 ноября до 24 декабря.
Однодневные посты в 2024 году
- 5 января — Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления);
- 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 14 сентября — Воздвижение Креста Господня.
Сплошные недели — недели в 2024, когда нет поста
- Святки — с 25 декабря по 4 января;
- Неделя Мытаря и Фарисея — с 24 по 30 января;
- Масленица (Сырная неделя) — с 11 по 17 марта;
- Пасхальная (Светлая неделя) — с 5 по 11 мая;
- Троицкая неделя — с 24 по 30 июня.
Дни особого поминовения усопших в 2024 году
- 9 марта — Вселенская родительская суббота (мясопустная);
- 30 марта — Суббота второй недели Великого поста;
- 6 апреля — Суббота третьей недели Великого поста;
- 13 апреля — Суббота четвертой недели Великого поста;
- 14 мая — Радоница;
- 9 мая — Поминовение умерших воинов;
- 22 июня — Троицкая родительская суббота;
- 2 ноября — Димитриевская родительская суббота.
Календарь церковных праздников 2024 года в Украине на каждый месяц — далее в материале.
Январь 2024
- 1 января — День святого Василия Великого;
- 5 января — Крещенский Сочельник. Постный день;
- 6 января — Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 12 января — святой мученицы Татианы;
- 30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
Февраль 2024
- 2 февраля — Сретение Господне.
Март 2024
- 17 марта — Прощеное воскресенье;
- 18 марта — начало Великого поста;
- 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии.
Апрель 2024
- 7 апреля — Благовещение;
- 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Май 2024
- 4 мая — окончание Великого поста;
- 5 мая — Пасха, Воскресение Христово;
- 25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Июнь 2024
- 13 июня — Вознесение Господне;
- 23 июня — Сошествие святого духа, Пятидесятница;
- 24 июня — Святого духа (Пресвятая Троица);
- 29 июня — святых апостолов Петра и Павла.
Июль 2024
- 7 июля — Матери Божьей неустанной помощи;
- 15 июля — святого равноапостольного князя Владимира Великого;
- 25 июля — Успения святой Анны.
Август 2024
- 1 августа — Перенесение честного креста;
- 6 августа — Преображение Господне;
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 19 августа — Преображение Господне;
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Сентябрь 2024
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.
Октябрь 2024
- 1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.
Ноябрь 2024
- 8 ноября — Собор архистратига Михаила;
- 15 ноября — начало Рождественского поста;
- 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.
Декабрь 2024
- 6 декабря — святого Николая;
- 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 25 декабря — Рождество Христово.