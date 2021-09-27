Ежегодно 27 сентября в Украине отмечают День работников дошкольных образовательных учреждений. Сегодня стоит поздравить всех воспитателей с профессиональным праздником и поблагодарить их за труд.

Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем воспитателя в картинках.

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День воспитателя в Украине начали отмечать только в 2011 году. Этот праздник был установлен для того, чтобы общество поняло важность дошкольных образовательных учреждений.

В День воспитателя в детских садах Украины проходят праздничные мероприятия, во время которых все их сотрудники — воспитатели, няни, преподаватели музыки, заведующие, охранники, повара — принимают поздравления и подарки.

Также в этот день воспитатели могут посещать профессиональные семинары и конференции, которые помогут усовершенствовать свое мастерство.

Воспитатели играют важную роль в жизни каждого ребенка. Поэтому работники дошкольных образовательных учреждений должны быть заботливыми, внимательными, бдительными и наблюдательными.

Кстати, первое дошкольное воспитательное учреждение появилось в начале XIX века в Шотландии.

В 1802 году педагог и философ Роберт Оуэн организовал так называемую “школу для малышей” в поселке Нью-Ланарк. А само название “детский сад” в 1837 году придумал немецкий педагог Фридрих Фребель.