28 августа отмечают День ангела Марии. Имя Мария имеет древнееврейское происхождение и означает желательна или горькая.

Это второй по популярности в мире женское имя после Софии.

Обладательницы этого имени обычно очень трудолюбивые, опрятные и заботливые хозяйки.

Мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС, чтобы вы могли могли порадовать своих близких.

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Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

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Мечтай, Мария, наслаждайся,

А если цель есть — добивайся,

Руби с плеча плохое, злое,

И взращивай добро с любовью.

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С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты!

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