28 августа отмечают День ангела Марии. Имя Мария имеет древнееврейское происхождение и означает желательна или горькая.
Это второй по популярности в мире женское имя после Софии.
Обладательницы этого имени обычно очень трудолюбивые, опрятные и заботливые хозяйки.
Мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС, чтобы вы могли могли порадовать своих близких.
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Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
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Мечтай, Мария, наслаждайся,
А если цель есть — добивайся,
Руби с плеча плохое, злое,
И взращивай добро с любовью.
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С днем ангела, Машенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты!
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