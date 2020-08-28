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Лучшие поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС

28 августа, 06:10 Анастасія Дячкіна
Лучшие поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС

28 августа отмечают День ангела Марии. Имя Мария имеет древнееврейское происхождение и означает желательна или горькая.

Это второй по популярности в мире женское имя после Софии.

Обладательницы этого имени обычно очень трудолюбивые, опрятные и заботливые хозяйки.

Мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС, чтобы вы могли могли порадовать своих близких.

*****

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

*****

Мечтай, Мария, наслаждайся,
А если цель есть — добивайся,
Руби с плеча плохое, злое,
И взращивай добро с любовью.

*****

С днем ангела, Машенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты!

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День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

День ангела Марії - привітання у листівках та СМС День ангела Марії - привітання у листівках та СМС День ангела Марії - привітання у листівках та СМС День ангела Марії - привітання у листівках та СМС

Праздники в сентябре

Календарь праздников на сентябрь показывает, что в месяце не будет государственных праздников, однако будет два больших религиозных.

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