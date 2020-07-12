День Петра и Павла православные христиане отмечают 12 июля. В этот день чтят память мучеников Петра и Павла, которые умерли в один день.
В этот день традиционно было принято собираться на семейные праздничные обеды и общаться с близкими и родными на природе.
Также принято поздравлять друг друга с праздником, поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Петра и Павла в стихах!
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В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
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День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
****
Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом — достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!
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С днем Святых Петра и Павла
Я вас поздравляю,
Веры крепкой и надежды
В день особенный желаю.
Пусть любовь вам душу греет,
Будут сила и терпение,
А в сердцах живет всегда
Кротость, нежность и смирение.
Пусть Святые не оставят
Вас в нелегкие моменты,
Дарят силы и советы,
Посылают вдохновение.
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День великий и святой настал,
Петра и Павла почитают,
Желаю благ тебе, удачи и добра,
Пусть святость дом всегда твой охраняет.
Пусть горе и беда пройдет,
А свет всю жизнь твою лишь наполняет,
Мечта твоя пусть оживет,
Сомненья душу не терзают!
История праздника
День Петра и Павла имеет свою длинную историю, которая началась еще во времена Римской империи.
Факты ICTV собрали информацию об истории, традициях и приметах дня Петра и Павла.