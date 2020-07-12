День Петра и Павла православные христиане отмечают 12 июля. В этот день чтят память мучеников Петра и Павла, которые умерли в один день.

В этот день традиционно было принято собираться на семейные праздничные обеды и общаться с близкими и родными на природе.

Также принято поздравлять друг друга с праздником, поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Петра и Павла в стихах!

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

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День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

****

Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья много и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В семью лишь мир, любовь и лад!

А в дом — достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

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С днем Святых Петра и Павла

Я вас поздравляю,

Веры крепкой и надежды

В день особенный желаю.

Пусть любовь вам душу греет,

Будут сила и терпение,

А в сердцах живет всегда

Кротость, нежность и смирение.

Пусть Святые не оставят

Вас в нелегкие моменты,

Дарят силы и советы,

Посылают вдохновение.

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День великий и святой настал,

Петра и Павла почитают,

Желаю благ тебе, удачи и добра,

Пусть святость дом всегда твой охраняет.

Пусть горе и беда пройдет,

А свет всю жизнь твою лишь наполняет,

Мечта твоя пусть оживет,

Сомненья душу не терзают!

История праздника

День Петра и Павла имеет свою длинную историю, которая началась еще во времена Римской империи.

Факты ICTV собрали информацию об истории, традициях и приметах дня Петра и Павла.