Уже 7 января мы будем отмечать Рождество Христовое по юлианскому календарю. 6 числа ему предшествует Сочельник.

Стоит отметить, что многие граждане нашей страны отметили этот светлый праздник 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, так делает и большинство стран Европы. Однако не все еще готовы к переходу.

Так что если вы отмечаете Рождество 7 января, обязательно поздравьте своих близких, пожелав им счастья, здоровья и мирного неба. Поэтому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством 2023 в стихах и прозе.

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Поздравления с Рождеством в стихах

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

***

В святой, прекрасный праздник Рождества

Я пожелать хочу от всей души,

Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,

Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас

И ангелы отгородят от бед.

Пусть будет добрым, светлым каждый час,

И на любой вопрос придет ответ.

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

***

В Рождество все верят в чудо,

И оно уже спешит,

Чтоб, возникнув ниоткуда,

Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,

Пусть летит на яркий свет,

Принесет добра лукошко

И от всех укроет бед!

***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

Поздравления с Рождеством в прозе

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам добра, любви, семейного уюта и мирного неба над головой. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед!

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В это Рождество пусть придет мир в ваши дома, радость наполнит души, а любовь – сердца! Надежды, веры и оптимизма!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот волшебный праздник подарил искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

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Самого светлого и праздничного настроения! Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения. Пусть тебя оберегает луч тепла и света каждый день.

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Поздравляю с Рождеством! Желаю встретить его в кругу родных и близких! Пусть ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения, а также — чтобы Господь слышал все ваши искренние молитвы.