Уже 7 января мы будем отмечать Рождество Христовое по юлианскому календарю. 6 числа ему предшествует Сочельник.
Стоит отметить, что многие граждане нашей страны отметили этот светлый праздник 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, так делает и большинство стран Европы. Однако не все еще готовы к переходу.
Так что если вы отмечаете Рождество 7 января, обязательно поздравьте своих близких, пожелав им счастья, здоровья и мирного неба. Поэтому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством 2023 в стихах и прозе.
Поздравления с Рождеством в стихах
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Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
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В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.
Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час,
И на любой вопрос придет ответ.
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В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
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В Рождество все верят в чудо,
И оно уже спешит,
Чтоб, возникнув ниоткуда,
Мир согреть в ночной тиши.
Ты открой ему окошко,
Пусть летит на яркий свет,
Принесет добра лукошко
И от всех укроет бед!
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Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
Поздравления с Рождеством в прозе
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С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам добра, любви, семейного уюта и мирного неба над головой. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед!
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В это Рождество пусть придет мир в ваши дома, радость наполнит души, а любовь – сердца! Надежды, веры и оптимизма!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот волшебный праздник подарил искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.
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Самого светлого и праздничного настроения! Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения. Пусть тебя оберегает луч тепла и света каждый день.
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Поздравляю с Рождеством! Желаю встретить его в кругу родных и близких! Пусть ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения, а также — чтобы Господь слышал все ваши искренние молитвы.