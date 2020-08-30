31 августа украинские верующие вспоминают двух братьев-мучеников Флора и Лавра.

Всю жизнь они работали камнетесами, однако за проповедование учения Христа погибли мученической смертью: их казнили, бросив на дно пустого колодца и засыпав землей заживо.

В украинских традициях сохранилась пословица: если не успеешь посеять рожь до Фрола – в следующем году жди плохого урожая.

31 августа именины празднуют: Георгий, Григорий, Богдан, Лев, Макар, Евгений, Михаил.

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Народные приметы и традиции

В последний день лета частыми были женские сборы (по традиции, у вдовы дома).

31 августа наступало Конское свято — лошадей обычно купали и угощали чем-то сладеньким.

День 31 августа также проводили за сбором летних сортов яблок.

Что нельзя делать сегодня

Конский день считался праздником, поэтому лошадей запрещалось запрягать в работу.

Также 31 августа запрещалось пугать, кричать или как-то обижать аистов.

В полном церковном календаре на сентябрь 2020 Факты ICTV собрали самые главные православные даты первого месяца осени.

Все сентябрьские праздники относят к осеннему циклу украинской обрядности.

Одним из важнейших праздников месяца является Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября. Именно в этот день, согласно сказаниям, был найден крест, на котором распяли Иисуса.