31 августа украинские верующие вспоминают двух братьев-мучеников Флора и Лавра.
Всю жизнь они работали камнетесами, однако за проповедование учения Христа погибли мученической смертью: их казнили, бросив на дно пустого колодца и засыпав землей заживо.
В украинских традициях сохранилась пословица: если не успеешь посеять рожь до Фрола – в следующем году жди плохого урожая.
31 августа именины празднуют: Георгий, Григорий, Богдан, Лев, Макар, Евгений, Михаил.
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Народные приметы и традиции
- В последний день лета частыми были женские сборы (по традиции, у вдовы дома).
- 31 августа наступало Конское свято — лошадей обычно купали и угощали чем-то сладеньким.
- День 31 августа также проводили за сбором летних сортов яблок.
Что нельзя делать сегодня
- Конский день считался праздником, поэтому лошадей запрещалось запрягать в работу.
- Также 31 августа запрещалось пугать, кричать или как-то обижать аистов.
В полном церковном календаре на сентябрь 2020 Факты ICTV собрали самые главные православные даты первого месяца осени.
Все сентябрьские праздники относят к осеннему циклу украинской обрядности.
Одним из важнейших праздников месяца является Воздвижение Креста Господня, которое приходится на 27 сентября. Именно в этот день, согласно сказаниям, был найден крест, на котором распяли Иисуса.