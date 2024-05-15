Международный день семьи 2024: поздравления в открытках

Международный день семьи отмечают 15 мая, начиная с 1994 года. Праздник установлен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций для повышения роли семьи в обществе.

Тогдашний генсек ООН Кофи Аннан заявил, что, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Кстати, в Украине есть свой День семьи, который официально отмечается 8 июля, что подчеркивает важность семьи в обществе.

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