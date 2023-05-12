Международный день медсестры 2023: дата и история праздника

Медсестры — важное звено медицины, ведь невозможно представить врача без надежного помощника, который не только придет на помощь больному, но и успокоит и выслушает человека.
Когда отмечают Международный день медицинской сестры 2023, как появился праздник и как поздравить медсестру, читайте в материале Фактов ICTV.
Международный День медсестры 2023 — дата
Всемирный День медсестры традиционно отмечается 12 мая. В 2023 году этот день приходится на пятницу.
Именно 12 мая чествуют тяжелый труд медсестер, которые неустанно оказывают медицинскую помощь.
В этот день принято выражать благодарность и уважение хлопотному труду медицинских сестер, которые спасают жизни людей.
Для украинцев этот праздник особенный, ведь именно медсестры спасают жизни бойцов на фронте и помогают встать на ноги в тылу!
Как появился праздник — история
Отмечать День медсестры начали с момента основания Международного совета медицинских сестер.
Однако официально праздновать его 12 мая решили в 1974 году, в день рождения Флоренс Найтингейл — одной из основательниц службы сестер милосердия (Найтингейл родилась 12 мая 1820 года).
Международный День медсестры — знак чествования Флоренс Найтингейл. Раненые английские солдаты ласково называли ее леди с лампой.
Женщина родилась в богатой и знатной семье, но выбрала путь служения больным. Изучив основы ухода за больными, она начала работать сестрой милосердия в лондонской клинике.
С началом Крымской войны Флоренс вместе с 38 единомышленниками работала в крупнейшем военном полевом госпитале, где ухаживала за ранеными английскими солдатами.
Женщина стала новатором, ведь именно ей пришло в голову вываривать бинты, чтобы повторно их использовать уже чистыми, убирать в палатах, мыть раненых, пополнять их рацион питательными и полезными блюдами.
Также медсестра настояла на необходимости кухонь и прачечных (а впоследствии — системы вентиляции и канализации) в госпиталях, начала собирать статистические данные и разграничивать больных по палатам — для уменьшения заражаемости.
Старания и новые идеи Флоренс не прошли напрасно, ведь совсем скоро смертность в госпитале снизилась почти в 20 раз.
Найтингейл умерла в возрасте 90 лет в Канаде. В ее честь лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл — самую известную награду для сестер милосердия в мире, которая вручается каждые два года.
За всю историю медаль получили более 1 500 медсестер, среди них более 20 украинок.
Кстати, во время Крымской войны медсестринская служба начала быстро развиваться и в Украине. Этому активно способствовал выдающийся хирург М. И. Пирогов. Он и его коллеги-хирурги обучали девочек и женщин основам ухода за ранеными. Именно Пирогов начал делить всех медсестер на категории, в зависимости от того, какую работу они выполняли.
Первой медсестрой в Украине считают Дашу Севастопольскую. К сожалению, настоящую фамилию девушки история не сохранила. Известно о ней лишь то, что она оказывала медицинскую помощь раненым бойцам в Севастополе, за что и получила фамилию.
Как поздравить медсестру в ее день
Если у вас есть знакомая медсестра, вы обязательно должны поздравить и поблагодарить за тяжелую работу! Можно отправить ей приятную открытку:
Также можно отправить медсестре приятное смс сообщение в прозе или стихах. Вот несколько интересных идей:
Поздравляем медсестер с чудесным днем,
С их ним праздником, что полон пожеланий
Оставаться солнечным лучом,
Избавлять от боли и страданий!
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Искренне поздравляю с профессиональным праздником, с днем медицинской сестры! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейных благ, счастья, благополучия. Пусть твой нелегкий труд приносит радость и человеческое счастье.
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Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, чувствительность и забота вернутся к вам в двойном объеме. Тепла вам и ласковых подарков судьбы.
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В день медицинской сестры
Искренне тебя поздравляю!
Как ты мила и добра,
Все подопечные знают.
Будь счастливой всегда,
Меньше тебе сложной работы,
Отдыха — хоть иногда!
И позабыть о заботах.