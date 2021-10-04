4 октября отмечают Международный день врача. Ежегодно он празднуется в первый понедельник октября.

О важности профессии врача знает каждый, особенно — в период пандемии. Ведь именно эти люди улучшают наше состояние и оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся.

Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем врача в СМС и открытках, чтобы вы смогли поздравить тех, кто ежедневно спасает человеческие жизни и помогает бороться с заболеваниями и недугами.

Поздравления с Международным днем врача в СМС

***

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни все отлично —

Как на работе, так и в личном!

***

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

***

Поздравляю с днем врача!

Будет пусть здоровье,

Чтоб работали всегда

Вы с большой любовью.

Пусть болезнь, завидя вас,

Сразу отступает,

Силы высшие во всем

Пусть вам помогают!

***

С международным днем врача

Всех поздравляю докторов!

Работа важная у вас,

Ведь каждый хочет быть здоров.

Желаю я здоровья, сил,

Пускай судьба хранит от бед,

Чтоб радость каждый день дарил

И пусть в душе не гаснет свет.

***

Кто жизнь свою проводит,

Всю жизнь больных леча?

Поздравим мы сегодня,

Конечно же, врача.

Желаем много денег,

Чтоб окупался труд,

Побольше излечимых,

Здоровья целый пруд.

Пускай все благодарность

В конвертиках несут,

А то цветы, конфеты,

Ведь, доктора не пьют.

Поздравления с Международным днем врача в картинках