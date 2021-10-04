4 октября отмечают Международный день врача. Ежегодно он празднуется в первый понедельник октября.
О важности профессии врача знает каждый, особенно — в период пандемии. Ведь именно эти люди улучшают наше состояние и оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся.
Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем врача в СМС и открытках, чтобы вы смогли поздравить тех, кто ежедневно спасает человеческие жизни и помогает бороться с заболеваниями и недугами.
Поздравления с Международным днем врача в СМС
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Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни все отлично —
Как на работе, так и в личном!
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Всем, кто клятву Гиппократа
Дал навек перед судьбой,
Пожелаю я зарплаты
Сногсшибательно большой!
Благодарных пациентов,
Коллектива лучше всех,
И рабочие моменты
Пусть преследует успех!
***
Поздравляю с днем врача!
Будет пусть здоровье,
Чтоб работали всегда
Вы с большой любовью.
Пусть болезнь, завидя вас,
Сразу отступает,
Силы высшие во всем
Пусть вам помогают!
***
С международным днем врача
Всех поздравляю докторов!
Работа важная у вас,
Ведь каждый хочет быть здоров.
Желаю я здоровья, сил,
Пускай судьба хранит от бед,
Чтоб радость каждый день дарил
И пусть в душе не гаснет свет.
***
Кто жизнь свою проводит,
Всю жизнь больных леча?
Поздравим мы сегодня,
Конечно же, врача.
Желаем много денег,
Чтоб окупался труд,
Побольше излечимых,
Здоровья целый пруд.
Пускай все благодарность
В конвертиках несут,
А то цветы, конфеты,
Ведь, доктора не пьют.
Поздравления с Международным днем врача в картинках