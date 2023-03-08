8 марта — Международный женский праздник. Он посвящен женской солидарности и борьбе за права. Самое время поздравить своих близких и знакомых с этим праздником, даже если встретиться лично нет возможности.

Факты ICTV подготовили поздравления с 8 марта в стихах, СМС и прозе, которые поднимут настроение, согреют теплым словом и напомнят о самом светлом в жизни.

Поздравления в стихах

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Пусть весна подарит счастье,

Настроение и успех.

Пусть обходят вас ненастья,

И звучит почаще смех!

Наслаждайтесь, улыбайтесь.

Оптимизма и добра.

С праздником 8 Марта!

Вы прекрасны, как всегда!

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С Женским праздником весенним!

Пусть все сбудутся мечты,

Будут радость, настроение,

И подарки, и цветы!

Чтобы солнышко светило

И дарило свет, тепло.

Чтобы все, что хочешь, было

И всегда во всем везло!

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Пусть солнца теплые лучи

Сегодня сердце согревают.

С прекрасным праздником весны

Мы от души вас поздравляем!

Любви волшебной, красоты,

Чудес, везения и счастья.

Пусть каждый новый, светлый день

Будет прекрасным и удачным!

***

В день прекрасный,

День весенний

Вам желаем уважения,

Радости, свершений,

Новых достижений,Близкие пусть любят,

Счастье в доме будет,

Солнце светит ярко,

С днем 8 Марта!

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Пускай живет весна в душе,

Пусть в сердце радость расцветает,

От зимней спячки ведь уже

Весна весь мир освобождает!

Желаю жить, любить, мечтать

И каждым мигом наслаждаться,

Как солнце яркое, сиять

И лучезарно улыбаться!

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Поздравления в прозе

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Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! В Международный женский день от всей души желаю вам легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будут счастье и мир. Пусть непременно происходят в вашей жизни прекрасные события, яркие моменты. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких.

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Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!

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С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

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Сегодня женский праздник — 8 Марта! Хочется пожелать прекрасного весеннего настроения, светлых улыбок, светящихся глаз, мира и добра вокруг вас. Пусть аромат цветов окружает вас не только в Женский день, но и приносит радость и благополучие на протяжении всей жизни!

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Поздравляю с Международным женским днем! Желаю, чтобы глаза всегда светились от счастья, улыбка никогда не сходила с губ, обаяние и красота были постоянными спутниками, а душа была наполнена гармонией и спокойствием. Еще хотелось бы пожелать любви, уважения, верности и побольше положительных моментов в жизни!

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Поздравления в СМС

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Быть цветущей, как подснежник,

В женский праздник пожелаю!

Пусть всегда любовь и нежность

Твою жизнь переполняют!

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Самой доброй и красивой,

Нежной и неповторимой

Я желаю быть любимой

И безудержно счастливой!

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Красивой жизни, радости и счастья,

Любви, надежды, верности и страсти!

С весенним солнечным теплом,

С Международным женским днем!

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С женским днем календаря,

С 8 Марта от меня,

Поздравляю, обнимаю,

Счастья женского желаю.

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С 8 Марта поздравляем,

Много счастья пожелаем,

Пусть сегодня все в цветах

Утопает вокруг Вас!

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