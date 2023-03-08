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Любви, надежды и верности: поздравления с 8 марта в стихах, СМС и прозе

8 марта 2023, 06:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тюльпани
Источник: Pixabay

8 марта — Международный женский праздник. Он посвящен женской солидарности и борьбе за права. Самое время поздравить своих близких и знакомых с этим праздником, даже если встретиться лично нет возможности.

Факты ICTV подготовили поздравления с 8 марта в стихах, СМС и прозе, которые поднимут настроение, согреют теплым словом и напомнят о самом светлом в жизни.

Поздравления в стихах

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***

Пусть весна подарит счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!

Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!

***

С Женским праздником весенним!
Пусть все сбудутся мечты,
Будут радость, настроение,
И подарки, и цветы!

Чтобы солнышко светило
И дарило свет, тепло.
Чтобы все, что хочешь, было
И всегда во всем везло!

***

Пусть солнца теплые лучи
Сегодня сердце согревают.
С прекрасным праздником весны
Мы от души вас поздравляем!

Любви волшебной, красоты,
Чудес, везения и счастья.
Пусть каждый новый, светлый день
Будет прекрасным и удачным!

***

В день прекрасный,
День весенний
Вам желаем уважения,
Радости, свершений,
Новых достижений,Близкие пусть любят,
Счастье в доме будет,
Солнце светит ярко,
С днем 8 Марта!

***

Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!

Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!

***

Поздравления в прозе

***
Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! В Международный женский день от всей души желаю вам легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будут счастье и мир. Пусть непременно происходят в вашей жизни прекрасные события, яркие моменты. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких.

***
Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!

***

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

***
Сегодня женский праздник — 8 Марта! Хочется пожелать прекрасного весеннего настроения, светлых улыбок, светящихся глаз, мира и добра вокруг вас. Пусть аромат цветов окружает вас не только в Женский день, но и приносит радость и благополучие на протяжении всей жизни!

***

Поздравляю с Международным женским днем! Желаю, чтобы глаза всегда светились от счастья, улыбка никогда не сходила с губ, обаяние и красота были постоянными спутниками, а душа была наполнена гармонией и спокойствием. Еще хотелось бы пожелать любви, уважения, верности и побольше положительных моментов в жизни!

***

Поздравления в СМС

***

Быть цветущей, как подснежник,
В женский праздник пожелаю!
Пусть всегда любовь и нежность
Твою жизнь переполняют!

***

Самой доброй и красивой,
Нежной и неповторимой
Я желаю быть любимой
И безудержно счастливой!

***

Красивой жизни, радости и счастья,
Любви, надежды, верности и страсти!
С весенним солнечным теплом,
С Международным женским днем!

***

С женским днем календаря,
С 8 Марта от меня,
Поздравляю, обнимаю,
Счастья женского желаю.

***

С 8 Марта поздравляем,
Много счастья пожелаем,
Пусть сегодня все в цветах
Утопает вокруг Вас!

***

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