Ежегодно 30 марта по церковному календарю в Украине празднуют День святого Алексея. В народе говорят, что в этот день приходит настоящее тепло, поэтому праздник называют еще Днем теплого Алексея. Также в этот день отмечают именины Александры и Алексея.
Теплого Алексея – что это за праздник
В этот день чтят память преподобного Алексия, который отрекся от своего богатства и посвятил себя Богу. Святого похоронили в Риме, где он родился.
Считается, что в этот день зима окончательно уступает место весне и на землю приходит настоящее тепло.
В народе также называют этот праздник “водоток”, “пролитый кувшин” или “с гор вода”.
Что нельзя делать на Теплого Алексея
В День преподобного Алексея нельзя:
- вышивать, шить, вязать;
- стирать;
- заниматься тяжелым трудом;
- давать в долг;
- планировать путешествие;
- ссориться.
Что делают на Теплого Алексея
В этот день стараются работать утром, чтоб вечером садиться семьями за столом и провожать зиму.
- выносят картофель на улицу, для будущей посадки;
- ремонтируют садовый инвентарь;
- собирают березовый сок и березовые почки;
- прогревают ульи на улице;
- плетут рыболовные сети;
- в храмах молятся преподобному Алексию на удачный урожай;
- охотятся.
Что можно сеять на Теплого Алексея
В этот день не рекомендуется что-то сажать или же сеять. Но уже после Алексея можно сеять ячмень, цветы, редиску, горох, морковь, петрушку и различную зелень.