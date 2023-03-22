Ежегодно 30 марта по церковному календарю в Украине празднуют День святого Алексея. В народе говорят, что в этот день приходит настоящее тепло, поэтому праздник называют еще Днем теплого Алексея. Также в этот день отмечают именины Александры и Алексея.

Теплого Алексея – что это за праздник

В этот день чтят память преподобного Алексия, который отрекся от своего богатства и посвятил себя Богу. Святого похоронили в Риме, где он родился.

Считается, что в этот день зима окончательно уступает место весне и на землю приходит настоящее тепло.

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В народе также называют этот праздник “водоток”, “пролитый кувшин” или “с гор вода”.

Что нельзя делать на Теплого Алексея

В День преподобного Алексея нельзя:

вышивать, шить, вязать;

стирать;

заниматься тяжелым трудом;

давать в долг;

планировать путешествие;

ссориться.

Что делают на Теплого Алексея

В этот день стараются работать утром, чтоб вечером садиться семьями за столом и провожать зиму.

выносят картофель на улицу, для будущей посадки;

ремонтируют садовый инвентарь;

собирают березовый сок и березовые почки;

прогревают ульи на улице;

плетут рыболовные сети;

в храмах молятся преподобному Алексию на удачный урожай;

охотятся.

Что можно сеять на Теплого Алексея

В этот день не рекомендуется что-то сажать или же сеять. Но уже после Алексея можно сеять ячмень, цветы, редиску, горох, морковь, петрушку и различную зелень.