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Когда отмечают Теплого Алексея 2023 и что нужно делать в этот день

22 марта 2023, 15:38
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Свято Теплого Олекси 2023
Источник: Unsplash

Ежегодно 30 марта по церковному календарю в Украине празднуют День святого Алексея. В народе говорят, что в этот день приходит настоящее тепло, поэтому праздник называют еще Днем теплого Алексея. Также в этот день отмечают именины Александры и Алексея.

Теплого Алексея что это за праздник

В этот день чтят память преподобного Алексия, который отрекся от своего богатства и посвятил себя Богу. Святого похоронили в Риме, где он родился.

Считается, что в этот день зима окончательно уступает место весне и на землю приходит настоящее тепло.

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В народе также называют этот праздник “водоток”, “пролитый кувшин” или “с гор вода”.

Что нельзя делать на Теплого Алексея

В День преподобного Алексея нельзя:

  • вышивать, шить, вязать;
  • стирать;
  • заниматься тяжелым трудом;
  • давать в долг;
  • планировать путешествие;
  • ссориться.

Что делают на Теплого Алексея

В этот день стараются работать утром, чтоб вечером садиться семьями за столом и провожать зиму.

  • выносят картофель на улицу, для будущей посадки;
  • ремонтируют садовый инвентарь;
  • собирают березовый сок и березовые почки;
  • прогревают ульи на улице;
  • плетут рыболовные сети;
  • в храмах молятся преподобному Алексию на удачный урожай;
  • охотятся.

Что можно сеять на Теплого Алексея

В этот день не рекомендуется что-то сажать или же сеять. Но уже после Алексея можно сеять ячмень, цветы, редиску, горох, морковь, петрушку и различную зелень.

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