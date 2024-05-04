Каждый год перед Пасхой в иерусалимском Храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь.

Для верующих Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Иисуса Христа. Это чудо происходит, чтобы обновить веру в сердцах людей.

Когда будет схождение Благодатного огня

Благодатный огонь сходит только раз в год в Великую субботу перед православной Пасхой.

Сейчас смотрят

В этом году православные христиане празднуют Пасху 5 мая, поэтому Благодатный огонь сойдет в субботу, 4 мая.

Что такое схождение Благодатного огня

Согласно библейскому преданию, апостол Петр вошел в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа после казни. Он увидел яркий свет, который озарил гроб.

За день до Пасхи духовенство проводит крестный ход в храме Воскресения Христова. Возглавляет богослужение Иерусалимский патриарх. Кроме этого, к службе допускаются священники Армянской Апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской.

После крестного хода патриарх молится в Кувуклии (часовне) Гроба Господня. Перед церемонией его обязательно обыскивают, чтобы он не имел спичек или зажигалки. В самом же храме все свечи и лампадки должны быть погашены.

Вход в Кувуклию закрывается изнутри храма и на дверь накладывается восковая печать.

После того как огонь сошел, патриарх зажигает и выносит 33 свечи, символизирующие количество лет жизни Иисуса Христа.

Что будет, если Благодатный огонь не сойдет

По православным преданиям, если Благодатный огонь не сойдет — начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.