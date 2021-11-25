Когда нужно ставить елку на Новый год 2022

Не существует единого мнения и нормы по поводу того, когда надо наряжать елку на Новый год. Вопрос сугубо индивидуальный и зависит от желания людей.

По фэншую принято ставить елку в день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Согласно восточной науке, этот день оказывает достаточно сильное влияние на все сферы жизни человека.

Следующей датой, благоприятной для украшения елки, является 25 декабря — Рождество по григорианскому календарю. Но ставить праздничное дерево лучше накануне — 24 декабря.

Однако многие семьи наряжают елку непосредственно 31 декабря. Это происходит за несколько часов до самого праздника — перед тем, как сесть за стол.

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А после 25 декабря для создания праздничной атмосферы в доме подходит уже любой день. Главное — это огромное желание делать это, свободное время и хорошее настроение!

Ну, и помните о важном моменте: елка не должна приесться к новогодней ночи, иначе волшебная атмосфера праздника будет безнадежно утеряна.

Куда сдать елку после Нового года

В Киеве пункты сбора и утилизации новогодних елок начнут работать уже с 1 января.

В столице с понедельника по пятницу, с 07.00 до 22.00, будут работать 15 локаций. Список адресов здесь.