Рождественский пост у православных христиан начинается 28 ноября 2021 года, а продлится он до Рождества.

Когда заканчивается Рождественский пост

Рождественский пост в 2021 году стартует 28 ноября. Всего он длиться 40 дней. Рождественский пост завершится в Сочельник, 6 января. На Рождество 7 января верующие будут разговляются, с этого момент в пищу можно будет употреблять любые продукты.

Питание во время Рождественского поста

Пост под собой подразумевает ограничения в пище. Рождественский пост не такой строгий, как, например, Успенский. В этот период можно придерживаться сухоядения (продукты без термальной обработки) только по средам и пятницам.

В остальные дни разрешается есть горячую пищу на постном масле. В некоторые дни можно принимать в пищу рыбу, а по выходным — вино.

Самый строгий пост начинается только накануне Рождества, а кульминацией его будет Сочельник. В этот день некоторые верующие вообще отказываются от еды вплоть до восхода первой звезды на небе.

Пост — это не только строгое питание

В Рождественский пост существуют и другие ограничения. В этот период стоит очиститься духовно, привести в порядок свои мысли, простить обиды и попросить прощения у тех, кого вы могли задеть. Также нужно отдать долги и воздаяние всем, тем, кто вам помогал в этом году.

Кроме того, во время Рождественского поста нельзя придраться плоским утехам. Откажитесь на этот период от развлекательных мероприятий и вредных привычек.