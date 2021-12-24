Рождество — светлое чудо рождения Иисуса Христа в Вифлееме — едва ли не единственный праздник, который отмечают все крупнейшие христианские общины. В ночь с 24 на 25 декабря праздновать Рождество Христово будут прихожане Римо-католической церкви.

Об истории и традиции празднования католического Рождества — читайте далее в материале.

История праздника

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в иудейском городе Вифлееме, в семье Иосифа и Марии, которые прибыли туда для переписи населения. Семья ночевала в пещере, которую использовали как стойло для скота — не было места для ночевки.

О рождении Иисуса первыми узнали пастухи — перед ними явился ангел, который рассказал о чудесной новости. К новорожденному волхвов привела яркая Вифлеемская звезда, с собой они взяли дары — золото, ладан и смирну. Также Иосиф и Мария уже к этому времени нашли приют в доме.

Узнав о явлении Иисуса на свет, царь Иудеи Ирод приказал своим воинам убить всех младенцев возрастом до двух лет. Святая семья спаслась — к Иосифу явился ангел, который сказал отправиться в бега — в Египет, где они прожили до конца своих дней.

Дату рождения Христа установили приблизительную, по хронографическим спискам и переписям. Сначала Рождество объединяли с Богоявлением, то есть крещением Иисуса Христа в речке Иордан. Потом Западная церковь разделила эти праздники, а 25 декабря выбрали из-за упоминаний в Хронографе 354 года Дионисием Филокалом. Решение праздновать Рождество именно так было принято на Третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.

Традиции праздника

Во время католического Рождества происходят три обязательных торжественных богослужения:

месса в полночь, которая символизирует единство Отца и Сына;

богослужение на рассвете, в честь рождения Христа из утробы Девы Марии;

третье богослужение происходит днем и символизирует то, как рождение Сына Божьего проникает в сердца людей.

Традиционно — к этому празднику нужно очиститься как духовно, так и физически. Стоит вернуть все долги, а также помириться со всеми близкими людьми. Негативные мысли также должны уйти — не стоит сквернословить и ругаться с теми, кто вас окружает. К 25 декабря католики придерживаются рождественского поста, который начался 15 ноября. Это нужно для очищения физического — отказ от продуктов животного происхождения по пятницам поможет вывести токсины из организма. В некоторых случах оставляют на потом и молочную продукцию.

Рождество Христово традиционно отмечают в кругу семьи — ночью 25 декабря принято открывать окна в доме, чтобы впустить праздник. Также миллионы людей украшают свои дома свечами и венком — эти атрибуты защищают от нечистой силы и злых духов.

24 декабря — Сочельник — тоже важная часть Рождества, на него обязательно готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов.

Рождественский ужин состоит только из постных блюд, в том числе рыбных. Запеченная индейка, утка или гусь подаются уже 25 декабря. К птице также можно добавить капрезе или пирог — это также дань уважения многовековым традициям.

Часто под скатерть или между тарелками кладут маленькие жгутики из сена, напоминающие о вифлеемских яслях, в которых родился Иисус Христос.

Все же главное условие празднования Рождества — это чистые помыслы, чистая душа, искренность и близкие люди рядом.

Помимо традиций на праздник 25 декабря существуют и приметы, которыми активно пользовались наши предки. О том, какие приметы и запреты существуют на католическое Рождество — читайте в материале на Фактах ICTV.