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С Днем работников прокуратуры! Лучшие поздравления в СМС и открытках

1 декабря 2021, 06:00
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
С Днем работников прокуратуры! Лучшие поздравления в СМС и открытках

В Украине день работников прокуратуры отмечают ежегодно 1 декабря.

Профессиональный праздник 2 ноября 2000 года установил президент Украины Леонид Кучма своим указом. Дата празднования была выбрана не случайно – в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон Украины О прокуратуре.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников прокуратуры в открытках и СМС.

Открытки с Днем работников прокуратуры

День работников прокуратуры 2021 — открытки

День работников прокуратуры 2021 - открытки

Открытки с Днем работников прокуратуры

День работников прокуратуры 2021 - открытки

С Днем работников прокуратуры! Лучшие поздравления с праздником

День работников прокуратуры 2021 - открытки

День работников прокуратуры — поздравления

Поздравления с Днем прокуратуры в открытках

День работников прокуратуры 2021 - открытки

СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры

Всех, кому прокуратура,
Заменила дом родной,
От души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.

Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть всегда закон поможет
Победить в борьбе большой.

*****

С праздником, служители закона
И верные сподвижники Фемиды,
С днем работников прокуратуры,
В Украине вы не будете забыты!

Будьте всегда верными закону,
Справедливость вы несите людям.
Мы же, несмотря на все препоны,
Ваши добрые дела не позабудем!

*****

Нерушимая культура —
Украины прокуратура.
Под надзором прокурора
Весь народ родной страны,
Он следит за каждым строго,
Ведь пред законом все равны!
Пожелаем мы успехов,
В сием нелегком труде,
Пусть закон понятен будет
Даже последней балде!

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