В Украине день работников прокуратуры отмечают ежегодно 1 декабря.

Профессиональный праздник 2 ноября 2000 года установил президент Украины Леонид Кучма своим указом. Дата празднования была выбрана не случайно – в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон Украины О прокуратуре.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников прокуратуры в открытках и СМС.

Открытки с Днем работников прокуратуры

День работников прокуратуры 2021 — открытки

Открытки с Днем работников прокуратуры

С Днем работников прокуратуры! Лучшие поздравления с праздником

День работников прокуратуры — поздравления

Поздравления с Днем прокуратуры в открытках

СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры

Всех, кому прокуратура,

Заменила дом родной,

От души я поздравляю

С вашим славным нынче днем.

Крепкого вам всем здоровья,

Сил и выдержки стальной,

Пусть всегда закон поможет

Победить в борьбе большой.

*****

С праздником, служители закона

И верные сподвижники Фемиды,

С днем работников прокуратуры,

В Украине вы не будете забыты!

Будьте всегда верными закону,

Справедливость вы несите людям.

Мы же, несмотря на все препоны,

Ваши добрые дела не позабудем!

*****

Нерушимая культура —

Украины прокуратура.

Под надзором прокурора

Весь народ родной страны,

Он следит за каждым строго,

Ведь пред законом все равны!

Пожелаем мы успехов,

В сием нелегком труде,

Пусть закон понятен будет

Даже последней балде!