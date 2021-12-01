В Украине день работников прокуратуры отмечают ежегодно 1 декабря.
Профессиональный праздник 2 ноября 2000 года установил президент Украины Леонид Кучма своим указом. Дата празднования была выбрана не случайно – в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон Украины О прокуратуре.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем работников прокуратуры в открытках и СМС.
Открытки с Днем работников прокуратуры
День работников прокуратуры 2021 — открытки
Открытки с Днем работников прокуратуры
С Днем работников прокуратуры! Лучшие поздравления с праздником
День работников прокуратуры — поздравления
Поздравления с Днем прокуратуры в открытках
СМС-поздравления с Днем работников прокуратуры
Всех, кому прокуратура,
Заменила дом родной,
От души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.
Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть всегда закон поможет
Победить в борьбе большой.
*****
С праздником, служители закона
И верные сподвижники Фемиды,
С днем работников прокуратуры,
В Украине вы не будете забыты!
Будьте всегда верными закону,
Справедливость вы несите людям.
Мы же, несмотря на все препоны,
Ваши добрые дела не позабудем!
*****
Нерушимая культура —
Украины прокуратура.
Под надзором прокурора
Весь народ родной страны,
Он следит за каждым строго,
Ведь пред законом все равны!
Пожелаем мы успехов,
В сием нелегком труде,
Пусть закон понятен будет
Даже последней балде!