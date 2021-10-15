Идеи образов для пары на Хэллоуин 2021

Хотите красиво нарядиться со своей второй половинкой на Хэллоуин 2021, однако тяжело продумать совместный образ?

Вы можете стать зомби, картонными монстрами, призраками, скелетами, мумиями, колдунами и даже демонами. Факты ICTV подобрали 10 лучших идей образов на Хэллоуин для пары.

Испанское вуду

Для образа девушки понадобится темное черное платье выше колена, сапоги на небольшом каблуке, декоративный обруч с тематическими элементами и цветок мака.

Для парня — темная рубашка, штаны, коричневая ковбойская шляпа, Хэллоуин-кулон и гитара (музыкальный инструмент не обязательно, но он добавит антуража образу).

Главный акцент — на макияже. На лицо нужно нанести белую однотонную краску, обвести глаза волнистыми линиями и закрасить круг. Точечно прорисуйте цветочные или другие узоры на подбородке, щеках и лбе.

Жених и невеста

Чтобы стать женихом и невестой, теперь не обязательно подавать заявление в РАГС. Парню достаточно просто надеть красивый темный костюм, черные туфли и шляпу, а девушке — белое кружевное платье, элегантные туфли и фату.

Чтобы сделать совместный образ более ярким, нужно нанести на все лицо белый грим. Затем обведите глаза черной краской, прорисуйте зубы и морщины. Не забудьте надеть свадебные кольца и смело отправляйтесь на Хэллоуин-пати.

Зомби

Для образа зомби нужна искусственная кровь, неряшливая или порванная одежда (светлая рубашка или кофта), при желании можно надеть светлые линзы (например, белого, желтого, красного, оранжевого или других цветов).

Нанесите точечно “кровь” на одежду (можно украсить только рубашку, а штаны или юбку оставить чистыми). Вливайтесь в образ и ходите как настоящий зомби.

Картонные монстры

Картонный монстр оригинально впишется в любую хэллоуинскую вечеринку. К тому же этот образ можно легко сделать в домашних условиях.

На однотонной коробке размером 30х30 см вырежьте ножницами место для глаз и прорисуйте маркером брови, рот, глаза и волосы.

Призраки

Чтобы стать призраком, который может напугать обитателей любого дома, нужны ножницы и белая однотонная простынь (в сложенном виде она должна быть длиной хотя бы до колен).

Вырежьте на ткани два круга для глаз, а на верх можете надеть ведьмовскую шляпу как декоративный элемент. В руки возьмите подвесную лампадку или ведро, на котором предварительно нарисуйте монстра черным маркером.

Скелеты

Такой грим можно создать самому или купить готовый костюм в тематическом магазине или на AliExpress. Чтобы сделать образ скелетов в домашних условиях, запаситесь белым и черным гримом.

Нанесите его на все лицо, шею, грудную клетку и другие части тела, которые видно. Используйте небольшую тыкву или подвесную лампадку как украшение.

Ведьма и колдун

Чтобы стать современными и модными ведьмой и колдуном, необязательно учить древние заклятия. Парню достаточно надеть темный однотонный костюм, шляпу и элегантную обувь, а девушке — черное платье, большую ведьмовскую шляпу, капроновые колготки и изящные сапожки на небольшом каблуке.

Чтобы сделать образ более ярким, нанесите макияж. Парню можно нарисовать на лице морщины и синяки под глазами, а девушке — подвести глаза серыми блестящими тенями и накрасить губы красной помадой.

Мумии

Мумией можно стать при помощи двух рулонов марлевого или эластичного бинта, сухих салфеток или туалетной бумаги.

Обмотайтесь полностью или частично бумажным изделием, а закрепите его клеем или скотчем — тогда материал не сползет и будет держаться на теле.

Монстры

Этот образ один из самых легких — наденьте черную футболку, шляпу и возьмите корзинку в виде тыквы. Можно использовать дополнительные украшения.

Чтобы ваши монстры были более яркими, сделайте тематический Хэллоуин-макияж при помощи белого и черного грима.

Ангел и демон

Для начала паре нужно определиться, кто из них будет ангелом, а кто — демоном. В первом случае нужно одеть белые однотонные вещи, во втором — черные.

Украсьте образ при помощи небольших крыльев, которые можно купить в тематическом магазине или на AliExpress.