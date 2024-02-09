Уже совсем скоро, 14 февраля, мы будем отмечать День святого Валентина. А значит, время готовиться. Возможно, вы отправитесь на свидание со своей второй половинкой, а для этого необходимо подобрать праздничный образ. Многие на эту дату делают также тематический маникюр.

Маникюр на День святого Валентина

Записываясь к ногтевому мастеру, мы не всегда знаем, какой дизайн хотим сделать, ведь сейчас множество разнообразных вариантов — с блестками, с фольгой, наклейками, фигурками и многое другое. Факты ICTV собрали интересные идеи маникюра на День влюбленных, чтобы вам было проще определиться.

Маникюр на День святого Валентина с сердечками и фигурками

Актуальный маникюр на День святого Валентина 2024 — дизайн с сердечками и фигурками. Их можно нанести как на все ногти, так и на некоторые, также можно обыграть с французским маникюром, который всегда смотрится выигрышно. Цвет может быть любой.

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Маникюр на День святого Валентина в тематических цветах праздника

Главный символ праздника — валентинки, которые обычно делают в форме сердца. Как правило, они красные или розовые, так что маникюр в этих цветах будет актуален на День всех влюбленных.

Маникюр на День святого Валентина с надписями

Актуальным будет и дизайн ногтей с тематическими надписями, например, словом Любовь.

Маникюр на День святого Валентина с блестками

Если не хотите слишком подвязываться к празднику, тогда сделайте маникюр с блестками. Это также может быть светоотражающий лак, который всегда выглядит празднично, стильно и ярко.