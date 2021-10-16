Идеи красивых образов на Хэллоуин 2021

Чтобы сделать оригинальный костюм и макияж на Хэллоуин, нужно запастись различными декоративными украшениями и гримом.

Можете стать колдуном, демоном, мертвой королевой и другими персонажами. Факты ICTV подготовили 10 идей красивых образов на Хэллоуин 2021.

Покойница

Для этого образа нужен черный шелковый халат и декоративный череп. На голову наденьте рыжий парик, а сверху массивный обруч с цветами.

Видимые участки тела покройте синим гримом. На лице прорисуйте “зубы”, используйте накладные ресницы, на щеки и шею приклейте кусочки золотой фольги.

Сивилла

Черное платье и королевский обруч — залог успешного образа. Волосы можно оставить распущенными или заплести.

На все лицо нанесите белый грим, вокруг глаз нарисуйте краской волнистый круг, а его края украсьте цветными стразами. На щеке черным маркером или подводкой добавьте пальмовую веточку.

Девушка с пробитой щекой

Основной акцент в образе — на лице. Нанесите на двух щеках вазелин, приложите две части одного цветка и сверху закрепите. Чтобы добавить антуража, покройте “рану” искусственной кровью.

На грудную клетку можно приклеить лепестки розы. Наденьте красное или фиолетовое платье и смело отправляйтесь на Хэллоуин-пати.

Малефисента

Темная вуаль, черное платье, декоративный обруч с рогами и цветами — вещи, которые понадобятся для создания образа.

Сделайте вечерний макияж — подведите брови карандашом, глаза обведите черными тенями, губы украсьте бордовой помадой.

Ведьма

Наденьте черное воздушное платье, капроновые колготы, темные сапоги до колен на небольшом каблуке и ведьмовскую шляпу.

Выделите глаза при помощи макияжа — нанесите на веки оранжевые или красные тени. Сделайте четкую форму бровей при помощи карандаша, а на губы нанесите красную помаду.

Мертвая королева

Красная вуаль, обруч со змеями и декоративными цветами, черное платье сделают образ устрашающим. Однако главный акцент — на макияже.

Лицо покройте белым гримом, нарисуйте черные волнистые линии, украшенные “лепестками цветов”. При помощи клея ПВА закрепите блестки над бровями.

Демоница

Наденьте черное или синее платье с открытым декольте, капроновые колготы и сапоги на каблуках. Волосы можно оставить распущенными или заплести вывернутую косу.

На лицо нанесите яркий оранжевый грим, прорисуйте черные угловые линии краской, на темных участках посыпьте красными и желтыми блестками.

Антилия

Чтобы стать демоницей Антилией, нужно надеть черное платье или костюм с рюшами. В качестве украшения можно надеть кулон с черепом или фениксом.

На глазах сделайте стрелки, брови подведите карандашом, нос закрасьте черным цветом, на подбородке добавьте узоры лепестков, а хэллоуинский макияж завершите при помощи имитации зашитого рта.

Ксана

В таком образе все самые жуткие монстры захотят с вами подружиться. Наденьте темные вещи, а сверху — черную вуаль. Уши можно украсить большими серьгами-кольцами, а голову — тематическим обручем.

Под глазами создайте имитацию синяков при помощи черной подводки или теней, на щеках сделайте “дырку”, а на губах — “зубы”. Наденьте на нос небольшую серьгу и смело идите покорять всех чудовищ на Хэллоуин-пати.

Шляпница

Одежду можно использовать свою. Найдите в домашнем шкафу темную кофту, черную юбку или цельный костюм, а на ноги наденьте капроновые колготки и сапоги.

Главная деталь образа — обруч с массивной шляпой. Можно также прикрепить обычный головной убор при помощи невидимок для волос.

Глаза, нос, щеки обведите черным маркером и закрасьте. В зоне рта сделайте “зубы”, чтобы завершить красивый образ на Хэллоуин.